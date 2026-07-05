Detuvieron a un sospechoso y recuperaron $200 mil, una billetera y otros bienes robados en La Banda

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Urbana, que localizaron al acusado a pocas cuadras del lugar del hecho. La Fiscalía ordenó que permanezca aprehendido mientras avanza la investigación.

Hoy 20:52

Un rápido procedimiento realizado por efectivos de la División Patrulla Urbana Banda permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como robados y detener al presunto autor del hecho, en un operativo concretado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ilícito.

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Todo comenzó mientras los policías realizaban recorridos preventivos, cuando fueron alertados por una mujer que denunció haber sido víctima de un robo. Según manifestó, le habían sustraído una billetera con documentación personal, alrededor de 200.000 pesos en efectivo y otros elementos de su propiedad.

Con la información aportada por la damnificada sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar a un hombre que coincidía con la descripción.

Al ser identificado, el sujeto llevaba una caja de cartón con distintos productos y, durante la requisa, los efectivos encontraron una billetera y un set de mate, elementos que fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

Tras el hallazgo, se solicitó apoyo policial y tomó intervención el personal de la Comisaría Comunitaria N° 14, que trasladó al sospechoso junto con los bienes recuperados para continuar con las actuaciones judiciales.

Por disposición del fiscal de turno, el acusado quedó aprehendido mientras avanza la investigación por el hecho denunciado.