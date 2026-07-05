Milei celebró el triunfo de Noruega ante Brasil con un mensaje para Haaland: “Vikingo sos un gigante”

El Presidente compartió en sus redes sociales una camiseta del Manchester City firmada por el plantel y destacó al delantero noruego tras la eliminación de Brasil en el Mundial.

Hoy 21:22

El presidente Javier Milei sorprendió este domingo con un posteo en sus redes sociales luego del triunfo de Noruega ante Brasil por los octavos de final del Mundial.

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Lejos de limitarse al resultado deportivo, el mandatario compartió una imagen de una camiseta del Manchester City autografiada por los jugadores del plantel y puso el foco en la firma de Erling Haaland, la gran figura del seleccionado noruego.

“Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió Milei junto a la foto de la camiseta. Luego completó el mensaje con una frase dedicada directamente al delantero: “Vikingo sos un gigante”.

El posteo del Presidente se dio después de la victoria de Noruega sobre Brasil, resultado que marcó la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del certamen.

La publicación rápidamente llamó la atención en redes sociales, tanto por el tono futbolero del mensaje como por la referencia directa de Milei a Haaland, una de las figuras más destacadas del fútbol mundial.

De esta manera, el mandatario volvió a combinar en sus redes su actividad política con referencias al deporte, esta vez para celebrar el triunfo noruego y dedicarle un elogio público al goleador del Manchester City.