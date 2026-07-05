En representación de la municipalidad el secretario Benavente concurrió al homenaje que se realizó al Indio Solari

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital dialogó con los artistas sobre la obra urbana que quedó plasmada en el paseo y también lo hizo con los músicos y emprendedores.

Hoy 21:52

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, asistió al homenaje que se hizo al Indio Solari organizado por la Dirección de la Juventud de la Capital en el Paseo de los Food Trucks, en el marco del programa de actividades culturales por el 473° aniversario de la ciudad.

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A un mes de la desaparición física del músico, se lo recordó con un gran mural creado por los muralistas Ángel Taboada, Cristian Varas y artistas invitados, además hubo shows en vivo de bandas ricoteras y stands de emprendedores y artesanos locales.

El Ing. Benavente concurrió acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, y de Desarrollo Social y Salud, Mauro Kalinski, y el director de la Juventud, Luis Llanos.

Benavente dialogó con los artistas sobre la obra urbana que quedó plasmada en el paseo y también lo hizo con los músicos y emprendedores.