Rusia volvió a atacar Kiev con misiles y drones y se registraron más de 10 explosiones

La ofensiva provocó daños en edificios residenciales de distintos distritos de la capital ucraniana. En paralelo, autoridades instaladas por Moscú denunciaron un ataque contra infraestructura energética en Sebastopol, en Crimea.

Hoy 22:52

Rusia lanzó durante la madrugada del lunes un nuevo ataque masivo con misiles balísticos y drones contra Kiev, donde se registraron más de 10 explosiones, según informaron autoridades locales y medios ucranianos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ofensiva se produjo horas después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de un nuevo ataque a gran escala dirigido contra la capital ucraniana.

“El enemigo ataca con misiles balísticos”, publicó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, mientras las defensas aéreas trabajaban para responder a la ofensiva.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, confirmó la activación de los sistemas de defensa y pidió a la población permanecer en los refugios ante el riesgo de nuevos impactos.

De acuerdo con los primeros reportes, un edificio residencial resultó parcialmente destruido entre el séptimo y el noveno piso en el distrito de Podilskyi. Además, los escombros impactaron contra otro inmueble de la zona.

También se registraron daños en los distritos de Holosiivskyi y Darnytskyi, aunque hasta el momento no se informó oficialmente un balance de víctimas.

En paralelo, autoridades instaladas por Moscú en Sebastopol, en la península de Crimea, denunciaron un ataque ucraniano contra infraestructura energética local.

El gobernador designado por Rusia, Mijáil Razvozhayev, indicó que la ciudad quedó temporalmente sin electricidad tras el impacto contra instalaciones del sistema energético.

Rusia realiza con frecuencia ataques con misiles y drones contra distintas ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión en 2022, en el marco de un conflicto que continúa siendo el más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.