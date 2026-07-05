Gran convocatoria en el primer fin de semana de la Feria Artesanal de la Municipalidad

La propuesta organizada por la Municipalidad de la Capital tuvo una importante participación de vecinos y turistas en los predios de Changolandia y el Rosedal, con artesanos, emprendedores, gastronomía regional, juegos y espectáculos en vivo.

Hoy 22:17

El primer fin de semana de la Feria Artesanal 2026, organizada por la Municipalidad de la Capital, comenzó con una importante cantidad de concurrentes y volvió a consolidarse, como en ediciones anteriores, como un espacio de oportunidades para artesanos, emprendedores, la gastronomía regional y distintas propuestas recreativas.

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El director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, destacó el crecimiento de la propuesta y señaló: “El evento que año a año convoca a miles de personas durante casi un mes de actividad ha ampliado considerablemente la capacidad operativa, al incluir además del tradicional sector de Changolandia, la ampliación y el rediseño del recorrido del sector del Rosedal”.

En ese sentido, remarcó que esta ampliación permite generar oportunidades para más de mil familias, entre espacios destinados a artesanos, emprendedores, puestos de comida regional y étnica, juegos para las infancias y comidas al paso.

“Este fin de semana cerró con una gran participación del público tanto en el predio de Changolandia como en el Rosedal, en la que ya constituye un evento esperado para santiagueños y turistas”, agregó el funcionario.

Además, Avendaño resaltó la importancia del escenario con música en vivo de diversos géneros, que cuenta con transmisión para todo el mundo a través de YouTube. Entre los momentos más destacados mencionó la apertura a cargo del consagrado grupo tropical Los Capis, además de la participación por primera vez de artistas como Ruphay, La Reforma y La Juglar.

La Feria Artesanal 2026 se extenderá hasta el 31 de julio, consolidándose como uno de los eventos de mayor duración del país. La muestra continuará con sus horarios habituales: de lunes a jueves, de 14 a 23 horas, y los viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 00 horas.