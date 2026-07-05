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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 8º
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Locales

La Municipalidad informó donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos y otros insectos se desarrollarán de lunes a viernes en distintos barrios de la ciudad Capital.

Hoy 22:02

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de barrios donde se trabajará esta semana con el programa de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

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Este lunes, las tareas se realizarán en los barrios Sargento Cabral, Lomas del Golf —sectores Rivera y Altos—, Aeropuerto, con todas sus ampliaciones, y Juan XXIII, en el sector El Triángulo.

El martes será el turno de los barrios Borges, en los sectores Villa Borges, Coesa, 1° y 2° ampliación, y Huaico Hondo, en los sectores Tarapaya y Villa Tranquila.

Para el miércoles, los trabajos están previstos en los barrios General Paz, sector René Favaloro; Belén, sector Santa Teresita; Autonomía y Santa Rosa de Lima.

El jueves se continuará con las fumigaciones en los barrios John Kennedy y San José de Flores.

Finalmente, el viernes las tareas se desarrollarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner —sectores 100, 450 y 744 viviendas—, Sixto Palavecino y Santa Lucía.

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