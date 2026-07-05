La Municipalidad informó donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos y otros insectos se desarrollarán de lunes a viernes en distintos barrios de la ciudad Capital.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó el cronograma de barrios donde se trabajará esta semana con el programa de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
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Este lunes, las tareas se realizarán en los barrios Sargento Cabral, Lomas del Golf —sectores Rivera y Altos—, Aeropuerto, con todas sus ampliaciones, y Juan XXIII, en el sector El Triángulo.
El martes será el turno de los barrios Borges, en los sectores Villa Borges, Coesa, 1° y 2° ampliación, y Huaico Hondo, en los sectores Tarapaya y Villa Tranquila.
Para el miércoles, los trabajos están previstos en los barrios General Paz, sector René Favaloro; Belén, sector Santa Teresita; Autonomía y Santa Rosa de Lima.
El jueves se continuará con las fumigaciones en los barrios John Kennedy y San José de Flores.
Finalmente, el viernes las tareas se desarrollarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner —sectores 100, 450 y 744 viviendas—, Sixto Palavecino y Santa Lucía.