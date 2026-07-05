Inaugurarán este lunes la remodelación de la plazoleta Profesor José Gómez Basualdo del barrio Tradición

El renovado espacio público cuenta con caminerías, juegos infantiles, sectores para actividad física, nuevo mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, parquización e iluminación LED.

Hoy 21:56

Autoridades de la Municipalidad de la Capital inaugurarán este lunes, a las 12 horas, la remodelación integral de la plazoleta Profesor José Gómez Basualdo, ubicada en avenida Colón y Pedro Contreras, en el barrio Tradición.

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La intervención se desarrolló sobre una superficie aproximada de 1.500 m², de los cuales 200 m² fueron destinados a la actividad lúdica y a la práctica de ejercicios, con el objetivo de generar un espacio público más accesible, funcional y seguro para los vecinos.

El proyecto contempló la ejecución de una red de caminerías con baldosas graníticas adoquinadas, combinadas con áreas verdes, sectores de hormigón peinado y superficies de piso de caucho destinadas a la circulación y al esparcimiento peatonal.

En materia de accesibilidad, se incorporaron rampas en los distintos puntos que presentan desniveles, garantizando una circulación inclusiva para todos los usuarios.

El nuevo equipamiento urbano está conformado por bancos corridos e individuales, cestos de residuos metálicos y un sector de merenderos, pensado para favorecer el encuentro comunitario y el uso cotidiano del espacio.

Asimismo, se dispuso un área destinada a juegos infantiles y otra con aparatos para la práctica de actividad física al aire libre, promoviendo la recreación, la vida saludable y la integración de las familias del sector.

La obra también priorizó la preservación de la vegetación existente, que fue complementada con la incorporación de nuevas especies arbóreas para fortalecer la calidad ambiental de la plazoleta.

Finalmente, se ejecutó un nuevo sistema de iluminación mediante luminarias LED montadas en torres, mejorando la visibilidad del lugar y contribuyendo a la seguridad de los vecinos.