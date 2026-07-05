Se desarrolló con total éxito la 4ta fecha del Karting Santiagueño

El Kartódromo Francisco de Aguirre volvió a convertirse en el epicentro del automovilismo provincial con la disputa de la cuarta fecha del Campeonato Santiagueño de Karting, que se desarrolló este domingo 5 de julio con una importante convocatoria de pilotos y un gran marco de público.

La actividad comenzó a las 11 de la mañana con los entrenamientos, continuó con las series clasificatorias y tuvo su punto culminante desde las 15 horas con las finales de las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 Nacional A, 150 Nacional C, 150 Master y 150 Senior, competencias que además fueron televisadas por Canal 14 de TIC.

En la categoría 110 Escuela, el gran vencedor fue Josué Baltazar Ledesma, quien completó las nueve vueltas al trazado santiagueño con un tiempo de 9:18.8. El segundo puesto quedó para Valentín Trajtenberg, mientras que José Roberto Álvarez completó el podio. La final debió reducir su cantidad de vueltas debido a un incidente ocurrido en la primera curva durante la largada, aunque afortunadamente los pilotos involucrados no sufrieron consecuencias de gravedad.

Por su parte, en la categoría IAME 60, el triunfo quedó en manos del piloto local Ignacio Sierra, quien dominó la prueba y registró un tiempo de 11:04.8 tras completar las 12 vueltas programadas. Lo escoltaron Felipe Feijoo y Samuel Carrizo, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Entre las categorías denominadas "varilleras", el tucumano Cristian Albuquerque se impuso en la 150 Nacional C, seguido por Enzo Orona y el santiagueño Pablo Taboada. En tanto, en la 150 Nacional A, la victoria fue para otro representante tucumano, Felipe Gallardo, mientras que el vigente campeón Remigio Agüera terminó en la segunda posición y Juan Andrés Martínez completó el podio.

La categoría 150 Master tuvo nuevamente como gran protagonista a Benjamín Sola, quien consiguió su cuarta victoria consecutiva en la temporada, ratificando su dominio absoluto en el campeonato. El santiagueño Ricardo Luna finalizó como escolta en una carrera de gran nivel.

El cierre de la jornada llegó con la esperada final de la 150 Senior, la divisional más importante del fin de semana. Allí, el santiagueño Benjamín Leal fue contundente de principio a fin y se quedó con la victoria tras liderar las 15 vueltas y marcar un tiempo de 13:03.5. El vigente campeón Agustín Viano finalizó en la segunda posición, mientras que el tucumano José Ignacio Sola ocupó el tercer escalón del podio.

La próxima fecha del campeonato estaba prevista para el 2 de agosto, aunque la organización analiza una reprogramación debido a las elecciones a intendente que se desarrollarán en la provincia durante ese período. Más allá de ello, el balance de la cuarta fecha fue altamente positivo, con más de 35 kartings en pista y un crecimiento sostenido que ilusiona a dirigentes, pilotos y aficionados de cara al futuro del Karting Santiagueño.