El Gobierno demora el acuerdo con Estados Unidos y mueve su agenda en el Congreso

La Casa Rosada aseguró que el acuerdo con Washington sigue vigente, pero esperará definiciones sobre la política arancelaria de Donald Trump antes de enviarlo al Congreso.

Hoy 21:09

El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y reorganizar la agenda legislativa para las próximas semanas.

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Aunque desde la Casa Rosada sostienen que el entendimiento bilateral mantiene plena vigencia, reconocen que su tratamiento parlamentario deberá esperar hasta que la administración de Donald Trump termine de definir el esquema normativo que regirá su política arancelaria.

La decisión también alcanza al proyecto de adhesión de la Argentina al Consejo de la Paz, impulsado por el presidente estadounidense, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Si bien ambas iniciativas continúan dentro de los planes del Ejecutivo, ninguna integra el paquete de proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el corto plazo.

En Balcarce 50 explican que la principal razón de la demora es la incertidumbre generada por la reciente intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la política comercial de Trump. El fallo condicionó algunos de los mecanismos que el Ejecutivo norteamericano podía utilizar para modificar aranceles, por lo que el Gobierno argentino prefiere esperar antes de remitir al Parlamento un texto que podría requerir cambios.

La preocupación oficial se concentra en el capítulo arancelario del acuerdo, ya que el entendimiento contempla beneficios para determinados productos argentinos y compromisos recíprocos de apertura comercial. Hasta que Washington defina el instrumento legal que utilizará para implementar esas medidas, el Ejecutivo considera prematuro avanzar con la ratificación legislativa.

Pese a la postergación, en el Gobierno remarcan que la relación con Estados Unidos continúa siendo uno de los ejes centrales de la política exterior de Javier Milei y descartan que la decisión implique un enfriamiento del vínculo con la administración norteamericana. Por el contrario, sostienen que se trata de una medida orientada a evitar que el Congreso debata un proyecto cuyo contenido aún podría sufrir modificaciones.

Mientras tanto, la administración nacional continuará aplicando aquellos aspectos del acuerdo que no requieren aprobación parlamentaria. Entre ellos figuran medidas vinculadas con la eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento de certificaciones sanitarias y técnicas, la simplificación de procedimientos administrativos y distintas adecuaciones regulatorias que pueden implementarse mediante decretos o resoluciones ministeriales.

En cambio, los compromisos relacionados con modificaciones arancelarias, acuerdos internacionales y aspectos de propiedad intelectual sí necesitan el aval del Congreso. Por esa razón, el Ejecutivo considera conveniente esperar a que exista mayor claridad sobre el alcance definitivo del entendimiento bilateral.

Una situación similar atraviesa el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que ya cuenta con dictamen parlamentario pero tampoco aparece entre las prioridades inmediatas del oficialismo. La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual y es uno de los puntos que mayor debate genera entre sectores productivos y legisladores.

También quedó relegada la adhesión al Consejo de la Paz. En la Casa Rosada entienden que, al no implicar obligaciones operativas ni compromisos financieros inmediatos, no existe urgencia para impulsar su tratamiento legislativo.

Si bien Javier Milei manifestó durante su visita a Washington el respaldo de la Argentina a esa iniciativa y destacó la experiencia nacional en misiones de paz a través de los Cascos Blancos, el Gobierno considera que la ratificación puede esperar.

La redefinición de prioridades coincide con una nueva etapa en la organización política del oficialismo, tras la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. En ese contexto, el Ejecutivo resolvió concentrar los esfuerzos parlamentarios en proyectos que considera estratégicos para los próximos meses.

La agenda inmediata estará centrada principalmente en el Senado. Entre las iniciativas que el oficialismo buscará impulsar figuran los proyectos vinculados con la protección de la propiedad privada, la aprobación de pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, modificaciones al régimen de Zona Fría y la reforma electoral, que pretende llevar al recinto durante agosto.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará una nueva reunión de la mesa política para coordinar la estrategia legislativa del segundo semestre y definir el orden de tratamiento de los proyectos.

De esta manera, el acuerdo comercial con Estados Unidos y las demás iniciativas vinculadas con la relación bilateral permanecerán en espera. La Casa Rosada busca preservar el entendimiento alcanzado con Washington, pero evitar un debate legislativo prematuro hasta contar con definiciones sobre el marco jurídico que finalmente adoptará la administración estadounidense.