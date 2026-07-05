Locura vikinga: los multitudinarios festejos en Oslo tras la victoria de Noruega sobre Brasil

Miles de hinchas tomaron las calles de la capital noruega para celebrar la victoria sobre Brasil y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. La “remada vikinga” volvió a ser protagonista en una jornada inolvidable.

Hoy 21:02

La histórica victoria de Noruega sobre Brasil por 2 a 1 en los octavos de final del Mundial 2026 desató una verdadera locura en las calles de Oslo. Apenas se consumó la clasificación a los cuartos de final, miles de aficionados salieron a celebrar un resultado que ya quedó grabado entre los capítulos más importantes del fútbol noruego.

Con banderas, bengalas, camisetas y cánticos, los fanáticos colmaron los principales puntos de encuentro de la capital. La emblemática avenida Karl Johans gate y el centro de la ciudad se transformaron en el epicentro de los festejos, donde la tradicional “remada vikinga” volvió a aparecer como símbolo de una selección que se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

La euforia no se limitó únicamente a Oslo. Las imágenes de las celebraciones se replicaron en distintas ciudades del país e incluso entre comunidades noruegas repartidas por todo el mundo. El sentimiento de orgullo nacional se hizo sentir tras una clasificación inédita que coloca al seleccionado escandinavo entre los ocho mejores equipos del torneo por primera vez en su historia.

El gran héroe de la jornada fue Erling Haaland, quien marcó un doblete para sentenciar la eliminación de la pentacampeona del mundo. El delantero volvió a responder en un momento clave y confirmó su condición de figura absoluta del equipo dirigido por Ståle Solbakken, que continúa escribiendo páginas doradas en el certamen.

Las autoridades noruegas ya habían previsto una importante movilización popular luego del pase a los octavos de final y reforzaron los operativos de seguridad en la capital. Sin embargo, la convocatoria tras la victoria frente a Brasil volvió a superar todas las expectativas. La ilusión está más viva que nunca y, mientras Noruega sigue avanzando en el Mundial, todo un país sueña con seguir remando hacia una nueva hazaña.