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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 10º
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País

El Gobierno envió un nuevo contingente de brigadistas argentinos a Venezuela

La ministra Alejandra Monteoliva confirmó el recambio logístico de los rescatistas argentinos que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos.

Hoy 20:52
Brigadistas Venezuela

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este domingo la partida de un segundo grupo de brigadistas argentinos hacia Venezuela, con el objetivo de completar el relevo de los equipos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos.

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Según informó la funcionaria, el nuevo contingente está integrado por rescatistas de las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, quienes darán continuidad a las tareas de asistencia humanitaria, búsqueda y salvamento en las áreas más comprometidas.

El despliegue forma parte del operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, y busca garantizar el sostén logístico y operativo de las brigadas que intervienen en el territorio venezolano.

De acuerdo con la información provista por la cartera nacional, el recambio resulta necesario debido a la intensidad de las tareas que viene desarrollando el primer grupo de rescatistas argentinos en el lugar del desastre.

A través de sus canales oficiales, Monteoliva precisó que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, para asegurar la continuidad del acompañamiento técnico en el marco de la emergencia.

El nuevo grupo de brigadistas se suma así al trabajo que la Argentina viene realizando en apoyo a las zonas más afectadas de Venezuela, donde continúan las tareas de búsqueda, asistencia y evaluación de daños tras los movimientos sísmicos.

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