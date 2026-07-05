Con más de 400 prendas entregadas, “Abrigando Almas” reafirma su compromiso con las familias más necesitadas

El Roperito Solidario realizó una nueva jornada en el barrio Los Álamos III, donde también compartieron una merienda comunitaria en medio del intenso frío.

Hoy 19:47

En una jornada marcada por el intenso frío, el equipo del Roperito Solidario “Abrigando Almas” llevó adelante una nueva acción solidaria el pasado viernes 3 de julio, en el merendero de Belén, ubicado en el barrio Los Álamos III, donde se concretó la entrega de más de 400 prendas de abrigo, calzados y ropa de invierno destinadas a familias de una zona en crecimiento.

Además de la asistencia material, voluntarios y vecinos compartieron una merienda comunitaria con mate cocido y tortillas, generando un espacio de encuentro, contención y acompañamiento para niños y adultos en medio de las bajas temperaturas.

En paralelo, la organización continúa desarrollando su labor solidaria en su sede del barrio Banfield, donde semanalmente se realizan entregas de viandas de verduras frescas para las familias que más lo necesitan.

La responsable del Roperito Solidario, Karina Núñez, destacó el compromiso de la comunidad y agradeció especialmente a Marcela y Belén, quienes facilitaron el encuentro en la zona. “A pesar del intenso frío, pudimos llegar a una comunidad donde muchas familias necesitan acompañamiento. Las mamás del barrio tienen grandes proyectos, como la construcción de una canchita de fútbol para los chicos”, señaló.

Asimismo, agradeció a quienes colaboran de manera constante con la iniciativa, mencionando a Judith y Mónica, además del acompañamiento permanente de la Fundación Banco de Alimentos.

Desde la organización remarcaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo con donaciones de ropa, calzado, alimentos o aportes económicos al alias de Mercado Pago “Abrigandoalmas”, destinados a cubrir gastos de logística, combustible y meriendas.

También invitaron a la comunidad a seguir compartiendo sus campañas en redes sociales, destacando que cada aporte se transforma en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Con cada acción, “Abrigando Almas” reafirma su compromiso de tender puentes de solidaridad y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.