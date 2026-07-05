Noruega sigue remando: el emocionante festejo tras eliminar a Brasil

La selección nórdica escribió una página dorada en su historia al vencer a la Verdeamarela y clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Tras el triunfo, los jugadores protagonizaron otro emotivo festejo junto a sus hinchas.

Hoy 19:44

Noruega vive un momento soñado en el Mundial 2026. El conjunto europeo dio uno de los grandes golpes del torneo al derrotar a Brasil y meterse por primera vez en su historia entre los ocho mejores equipos de una Copa del Mundo. La clasificación generó una enorme celebración tanto dentro del campo de juego como en las tribunas, donde miles de fanáticos disfrutaron de una noche inolvidable.

Uno de los símbolos de esta campaña histórica ha sido el tradicional "remo noruego", una celebración que se repite después de cada victoria y que une a futbolistas e hinchas en un mismo ritual. Tras el pitazo final, los jugadores se acercaron a una de las cabeceras del estadio y volvieron a protagonizar la particular escena que ya se transformó en una de las imágenes más representativas de este Mundial.

Sin embargo, esta vez hubo un detalle especial que llamó la atención de todos. Martin Odegaard, capitán y referente del equipo, decidió cederle el protagonismo a Erling Haaland, gran figura gracias a los dos goles que sentenciaron la eliminación brasileña. El mediocampista le entregó el tradicional bombo al delantero para que encabezara el festejo frente a los aficionados noruegos.

La imagen de Haaland marcando el ritmo mientras todo el estadio acompañaba el movimiento de remo reflejó a la perfección el espíritu de este equipo. Unido, solidario y convencido de sus posibilidades, Noruega sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y sueña con seguir navegando cada vez más lejos en la competencia. El remo continúa y la ilusión también.