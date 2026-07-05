Conmoción en Chaco: un joven futbolista de 18 años murió tras un choque

La víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa. Otro joven que viajaba en la motocicleta permanece internado con heridas de gravedad, mientras que el conductor del vehículo sufrió lesiones leves.

Hoy 19:39

Un joven futbolista de 18 años falleció durante la madrugada de este domingo tras un siniestro vial protagonizado por una motocicleta y un automóvil sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 3.45, a la altura del kilómetro 1024, en la localidad chaqueña de Margarita Belén. Por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta en la que viajaban dos jóvenes impactó contra un Volkswagen Gol, conducido por un joven de 21 años.

Como consecuencia del choque, Jeremías Lucas Correa, quien se trasladaba en la motocicleta, falleció en el lugar. Personal de salud arribó a la escena y constató el deceso.

La víctima era jugador del Club Atlético Central Benítez, institución que lamentó su fallecimiento. La noticia generó consternación entre familiares, amigos, compañeros y vecinos de la comunidad.

El otro ocupante de la motocicleta, identificado por sus iniciales M.J.B., fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, en Resistencia. Según el informe médico, sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda, fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos. Permanece internado y consciente.

En tanto, el conductor del automóvil también recibió asistencia médica por lesiones leves. Luego de las primeras actuaciones, la fiscalía interviniente dispuso su detención mientras avanza la investigación para determinar la mecánica del siniestro.

De acuerdo con las primeras actuaciones, en el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y profesionales de salud, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.