Carrerón de Colapinto en Silverstone: el argentino largó 19º y finalizó 9º en el GP de Gran Bretaña

El piloto de Pilar tuvo una gran actuación y terminó sumando puntos en la competencia de este domingo que tuvo como ganador a Leclerc.

Hoy 13:19

Franco Colapinto completó una gran carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y logró sumar puntos importantes en Silverstone. El piloto argentino, que había largado desde el 19° puesto, terminó noveno a bordo de su Alpine y cerró una actuación sólida después de una clasificación muy complicada.

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El triunfo quedó en manos de Charles Leclerc, quien le dio una victoria clave a Ferrari en el circuito británico. El podio lo completaron George Russell, segundo, y Lewis Hamilton, tercero, en una carrera con incidentes, problemas mecánicos y final bajo protagonismo del Safety Car.

Colapinto venía de sufrir un despiste sin contacto durante la Q1, situación que lo dejó eliminado en el primer corte clasificatorio y lo obligó a partir desde el fondo de la grilla. Sin embargo, el argentino tuvo una largada notable y ganó cinco posiciones en los primeros metros.

A partir de allí, construyó una carrera ordenada, sin errores importantes y con buena gestión del ritmo. Con una estrategia correcta por parte de Alpine, el piloto de Pilar parecía encaminado a finalizar en el 11° lugar, cerca de la zona de puntos.

Pero el desarrollo de la carrera le abrió una oportunidad en el tramo final. A falta de diez vueltas, Kimi Antonelli, que había largado desde la pole y venía de ganar la Sprint, sufrió problemas en la suspensión delantera derecha de su Mercedes, perdió rendimiento y cayó en el clasificador.

El italiano, además, recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que terminó condicionando definitivamente su carrera. Fue otro fin de semana complicado para el joven piloto, que había llegado como uno de los grandes candidatos después de su gran sábado en Silverstone.

La otra situación clave fue el abandono de Max Verstappen, quien quedó fuera de carrera tras un despiste en el tramo final. El incidente provocó la aparición del Safety Car, que terminó siendo protagonista en un cierre poco habitual para un circuito histórico como Silverstone.

Con ese panorama, Colapinto pudo avanzar hasta el noveno puesto y llevarse dos puntos muy valiosos para su campeonato y para Alpine. Además, volvió a terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, quien había largado 15° y finalizó 10°.

La victoria de Leclerc se empezó a construir desde la largada. El monegasco partió muy bien, tomó el liderazgo y luego aprovechó los inconvenientes de Antonelli, que había salido desde la pole position tras imponerse en la clasificación del sábado.

Para Colapinto, el resultado representa una reacción importante después de una clasificación que parecía dejarlo sin margen. Desde el puesto 19°, el argentino hizo una carrera inteligente, aprovechó cada oportunidad y volvió a meterse en la zona de puntos en la Fórmula 1.