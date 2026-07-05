Detuvieron a un joven acusado de hurto agravado por escalamiento en el barrio Independencia

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 8 en una vivienda ubicada en la intersección de calle Cabildo Santiagueño y 507, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 7.

Hoy 12:35

Un joven de 27 años fue detenido durante un allanamiento realizado en la mañana de este sábado en el barrio Independencia, en el marco de una investigación por un presunto delito de hurto agravado por escalamiento.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 8 en una vivienda ubicada en la intersección de calle Cabildo Santiagueño y 507, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 7.

De acuerdo con el parte policial, la medida fue ordenada por el juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Paradelo, mediante oficio judicial, en una causa que es investigada por la fiscal Dra. Jésica Lucas.

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Al llegar al domicilio, el personal policial fue recibido por una mujer de 46 años, quien autorizó el ingreso de los efectivos. Tras la requisa del inmueble, los uniformados concretaron la detención de Rodrigo Gabriel Gómez, de 27 años, señalado en la investigación.

Durante el allanamiento también se procedió al secuestro de tres cajones plásticos de bebidas de color rojo, que contenían 16 envases vacíos, elementos que quedaron incorporados a la causa como parte de la investigación.

El procedimiento se desarrolló en presencia de un testigo, conforme a las disposiciones judiciales vigentes, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho.