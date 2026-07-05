Invitan a jubilados a una charla sobre el uso de la aplicación de PAMI

La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá lugar en el Centro de Jubilados Tradición, ubicado en Patrocinia Díaz 650, del barrio Tradición.

Hoy 13:11

Con el objetivo de facilitar el acceso a las herramientas digitales de la obra social, el próximo lunes 6 de julio se realizará una charla destinada a jubilados y pensionados sobre el uso de la aplicación de PAMI para teléfonos celulares.

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La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá lugar en el Centro de Jubilados Tradición, ubicado en Patrocinia Díaz 650, del barrio Tradición.

Durante el encuentro, técnicos de PAMI brindarán una explicación práctica sobre el funcionamiento de la aplicación móvil, sus principales prestaciones y la manera de realizar distintos trámites desde el celular, una herramienta cada vez más utilizada por los afiliados.

Desde la organización remarcaron la importancia de participar de la jornada, ya que permitirá a los asistentes despejar dudas y aprender a utilizar la aplicación para acceder de manera más rápida y sencilla a los servicios que ofrece PAMI.