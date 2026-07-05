Mbappé volvió a acercarse a Messi y la pelea por ser el máximo goleador histórico de los Mundiales está al rojo vivo

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Paraguay 0
Francia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Canadá 0
Marruecos 3
FINALIZADO
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
16:00
Portugal -
España -
6 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
X
Somos Deporte

Mbappé volvió a acercarse a Messi y la pelea por ser el máximo goleador histórico de los Mundiales está al rojo vivo

El delantero francés le marcó a Paraguay y llegó a 19 tantos en Copas del Mundo, apenas uno menos que el capitán argentino, que también convirtió ante Cabo Verde y lidera la tabla histórica con 20 goles.

Hoy 13:36

La pelea por la cima histórica de goleadores en los Mundiales tiene un nuevo capítulo. Kylian Mbappé convirtió en la victoria de Francia ante Paraguay y quedó a solo un gol de Lionel Messi, quien sigue como máximo artillero de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El capitán de la Selección Argentina había estirado su ventaja tras marcar ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y llegó a los 20 goles en la historia del certamen. Sin embargo, la respuesta del delantero francés no tardó en llegar.

Con su tanto de penal frente a Paraguay, Mbappé alcanzó los 19 goles mundialistas y volvió a meterse de lleno en la carrera por el récord. Además, Francia avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.

En esta edición del Mundial, la disputa también está igualada. Messi y Mbappé suman siete goles cada uno, por lo que ambos comparten la cima de la tabla de artilleros del torneo.

El rosarino volvió a dejar su marca en la historia grande del fútbol al convertir en ocho partidos consecutivos de Copa del Mundo. En este certamen anotó ante Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde, sosteniendo una racha que comenzó en la etapa final de Qatar 2022.

Además, Messi ya marcó en seis ediciones distintas del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Se trata de una hazaña inédita para un futbolista argentino.

Del otro lado, Mbappé sostiene números impactantes para su edad y cantidad de Mundiales disputados. El francés ya suma 19 goles en tres Copas del Mundo: cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y siete en la actual edición.

La tabla histórica de goleadores en Mundiales quedó así:

Lionel Messi (Argentina) - 20 goles
Kylian Mbappé (Francia) - 19 goles
Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

Con ambos todavía en carrera, la lucha entre Messi y Mbappé promete seguir partido a partido. El argentino defiende la cima histórica, mientras que el francés avanza a ritmo demoledor y amenaza con quedarse con un récord que parecía reservado para la eternidad.

TEMAS Lionel Messi Kylian Mbappé Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina cambia de sede y Scaloni analiza variantes para enfrentar a Egipto
  2. 2. Carrerón de Colapinto en Silverstone: el argentino largó 19º y finalizó 9º en el GP de Gran Bretaña
  3. 3. Video: incidentes entre grupos generaron tensión en inmediaciones de las Torres del Río
  4. 4. Orlando Gill explicó su cruce con Mbappé tras la eliminación de Paraguay: “Parece que se agrandó”
  5. 5. El consumo también sale a la cancha: qué sectores ganan y cuáles pierden durante el Mundial de Fútbol 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT