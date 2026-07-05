Mbappé volvió a acercarse a Messi y la pelea por ser el máximo goleador histórico de los Mundiales está al rojo vivo

El delantero francés le marcó a Paraguay y llegó a 19 tantos en Copas del Mundo, apenas uno menos que el capitán argentino, que también convirtió ante Cabo Verde y lidera la tabla histórica con 20 goles.

Hoy 13:36

La pelea por la cima histórica de goleadores en los Mundiales tiene un nuevo capítulo. Kylian Mbappé convirtió en la victoria de Francia ante Paraguay y quedó a solo un gol de Lionel Messi, quien sigue como máximo artillero de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

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El capitán de la Selección Argentina había estirado su ventaja tras marcar ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y llegó a los 20 goles en la historia del certamen. Sin embargo, la respuesta del delantero francés no tardó en llegar.

Con su tanto de penal frente a Paraguay, Mbappé alcanzó los 19 goles mundialistas y volvió a meterse de lleno en la carrera por el récord. Además, Francia avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.

En esta edición del Mundial, la disputa también está igualada. Messi y Mbappé suman siete goles cada uno, por lo que ambos comparten la cima de la tabla de artilleros del torneo.

El rosarino volvió a dejar su marca en la historia grande del fútbol al convertir en ocho partidos consecutivos de Copa del Mundo. En este certamen anotó ante Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde, sosteniendo una racha que comenzó en la etapa final de Qatar 2022.

Además, Messi ya marcó en seis ediciones distintas del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Se trata de una hazaña inédita para un futbolista argentino.

Del otro lado, Mbappé sostiene números impactantes para su edad y cantidad de Mundiales disputados. El francés ya suma 19 goles en tres Copas del Mundo: cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y siete en la actual edición.

La tabla histórica de goleadores en Mundiales quedó así:

Lionel Messi (Argentina) - 20 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 19 goles

Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

Con ambos todavía en carrera, la lucha entre Messi y Mbappé promete seguir partido a partido. El argentino defiende la cima histórica, mientras que el francés avanza a ritmo demoledor y amenaza con quedarse con un récord que parecía reservado para la eternidad.