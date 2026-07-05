VIDEO | Colapinto explotó contra Gasly por una maniobra al límite: “Es inaceptable”

El piloto argentino se quejó por radio tras un cierre de su compañero de Alpine en la largada del Gran Premio de Gran Bretaña. Después del susto, Franco hizo una gran carrera y terminó noveno en Silverstone.

Hoy 13:43

Franco Colapinto vivió una largada cargada de tensión en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino explotó por radio contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, luego de una maniobra al límite que casi termina en un toque entre los dos Alpine.

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El momento ocurrió en los primeros metros de la carrera en Silverstone, cuando Colapinto, que había largado desde el 19° puesto, comenzó una gran remontada y ganó varias posiciones. En plena pelea, Gasly cerró su línea y dejó muy poco margen para el argentino, que reaccionó de inmediato por la radio del equipo.

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“Qué carajos está haciendo Pierre”, lanzó Colapinto, visiblemente molesto. Luego agregó: “Me cerró”, al considerar que su compañero se movió en una zona de frenaje y puso en riesgo a los dos autos de la escudería.

Desde el muro de Alpine, su ingeniero Stuart Barlow intentó bajarle la tensión al episodio y enfocarlo nuevamente en la carrera. “Vamos, cabeza abajo acá. Estaba siendo apretado contra vos”, le respondió.

Pero el argentino no aceptó la explicación y remarcó la peligrosidad de la maniobra. “No amigo, se movió en el frenaje. ¿Qué carajos está haciendo? Amigo, casi chocamos”, insistió Colapinto antes de cerrar con una frase contundente: “Es inaceptable”.

Pese al enojo inicial, el piloto de Pilar logró recomponerse y enfocarse en el ritmo de carrera. Después de una clasificación complicada, en la que había quedado eliminado en la Q1, Colapinto hizo una actuación prolija y aprovechó cada oportunidad para avanzar.

La carrera terminó siendo una revancha para el argentino. Desde el fondo de la grilla, cruzó la meta en el noveno puesto y sumó puntos importantes para Alpine, en una prueba marcada por incidentes, problemas mecánicos y la aparición del Safety Car en el cierre.

Además, Colapinto terminó por delante de su propio compañero de equipo: Gasly finalizó décimo, un dato que le dio otro condimento a una jornada caliente dentro del box de la escudería francesa.

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El triunfo en Silverstone quedó en manos de Charles Leclerc, mientras que el podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton. La carrera también tuvo el abandono de Max Verstappen y problemas para Kimi Antonelli, situaciones que terminaron abriéndole el camino a Colapinto para meterse en la zona de puntos.

Aunque el resultado final fue positivo para Alpine, el cruce entre sus dos pilotos dejó una señal de alerta. Lo que pudo haber sido un golpe muy duro para el equipo quedó en un susto, pero la frase de Colapinto expuso el malestar por una maniobra que, según su mirada, estuvo demasiado cerca de terminar en accidente.