Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026

El técnico volverá a dirigir después de casi dos años alejado de los bancos de suplentes. La DFB lo eligió para iniciar una nueva etapa tras la eliminación alemana ante Paraguay y la salida de Julian Nagelsmann.

Hoy 14:38

Jürgen Klopp volverá a dirigir y tendrá su primera experiencia al frente de una selección nacional. El destacado entrenador alemán aceptó la propuesta para convertirse en el nuevo técnico de la Selección de Alemania, luego del duro golpe sufrido por el equipo en el Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque todavía restan cerrar detalles contractuales y resolver su desvinculación del grupo Red Bull, donde se desempeñaba como director global de fútbol, el acuerdo está encaminado para que Klopp tome el mando del seleccionado cuatro veces campeón del mundo.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) se movió rápido tras la eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, resultado que terminó con la etapa de Julian Nagelsmann al frente del equipo nacional.

El golpe mundialista profundizó una crisis que Alemania arrastra desde hace varios años. El seleccionado europeo quedó eliminado en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, y en esta edición tampoco pudo superar la primera ronda de eliminación directa.

En ese contexto, Klopp fue elegido como el nombre fuerte para liderar la reconstrucción. La negociación avanzó en pocos días y el exentrenador del Liverpool se mostró dispuesto a asumir el desafío, después de haber dejado la dirección técnica en mayo de 2024.

Su llegada se produce tras la salida de Nagelsmann, quien tenía contrato hasta 2028. La decisión de la DFB implicará el pago de una indemnización cercana a los 6,6 millones de euros para el entrenador y sus colaboradores.

Consolidado como uno de los técnicos más influyentes de las últimas décadas, Klopp inició su carrera como entrenador en Mainz en 2001. Allí tomó un equipo que peleaba en la segunda categoría alemana, logró el ascenso en la temporada 2003/04 y lo mantuvo durante tres años en la Bundesliga.

Luego dio el salto al Borussia Dortmund, donde construyó uno de los equipos más recordados del fútbol europeo reciente. Con el club aurinegro ganó la Bundesliga en las temporadas 2010/11 y 2011/12, además de una Copa de Alemania y dos Supercopas.

En 2015 llegó al Liverpool, donde marcó una era. Bajo su conducción, el equipo inglés conquistó la Champions League 2018/19, la Premier League 2019/20, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, entre otros títulos.

Klopp dejó el club inglés en 2024 tras dirigir 491 partidos y con una efectividad cercana al 68%, cerrando una etapa histórica en Anfield.

Después de su salida, el entrenador había anunciado un descanso y posteriormente aceptó un rol dirigencial en el grupo Red Bull. Sin embargo, el llamado de la selección alemana terminó inclinando la balanza para su regreso a los bancos.

Ahora, Jürgen Klopp tendrá por delante uno de los desafíos más importantes de su carrera: reconstruir a una Alemania golpeada por tres Mundiales consecutivos sin protagonismo y devolverle competitividad a una selección acostumbrada a pelear por los grandes títulos.