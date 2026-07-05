Un árbitro francés dirigirá Argentina-Egipto por los octavos del Mundial 2026

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La FIFA designó a François Letexier como juez principal para el cruce que se disputará el martes en Atlanta.
La Selección Argentina ya conoce al árbitro para el partido ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA designó al francés François Letexier como juez principal del encuentro que se disputará este martes.
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Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier, como asistente 1, y Mehdi Rahmouni, como asistente 2. En tanto, los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin completarán la terna como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.
El juez francés ya dirigió dos partidos en esta edición del Mundial, la primera de su carrera. Estuvo a cargo de Costa de Marfil-Ecuador, que terminó 1-0, y de Cabo Verde-Arabia Saudita, que finalizó 0-0. En ambos encuentros mostró cuatro tarjetas amarillas, sin expulsados ni grandes polémicas.
Letexier también cuenta con antecedentes importantes en el fútbol europeo. Fue el árbitro principal de la final de la Eurocopa 2024, en la que España venció 2-1 a Inglaterra, y más recientemente dirigió la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, con triunfo del equipo inglés.
Por el momento, la FIFA no informó quiénes estarán a cargo del VAR y sus asistentes en la cabina. Habitualmente, esas designaciones se comunican un día antes del partido, por lo que podrían conocerse este lunes.
Argentina llega a esta instancia después de superar con sufrimiento a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario, mientras que Egipto avanzó tras eliminar a Australia por penales.
El partido entre la Selección Argentina y Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00, hora argentina, por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo podrá verse por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero. .