Un árbitro francés dirigirá Argentina-Egipto por los octavos del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Paraguay 0
Francia 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Canadá 0
Marruecos 3
FINALIZADO
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
16:00
Portugal -
España -
6 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

Un árbitro francés dirigirá Argentina-Egipto por los octavos del Mundial 2026

La FIFA designó a François Letexier como juez principal para el cruce que se disputará el martes en Atlanta.

Hoy 15:19

La Selección Argentina ya conoce al árbitro para el partido ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA designó al francés François Letexier como juez principal del encuentro que se disputará este martes.

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Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier, como asistente 1, y Mehdi Rahmouni, como asistente 2. En tanto, los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin completarán la terna como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

El juez francés ya dirigió dos partidos en esta edición del Mundial, la primera de su carrera. Estuvo a cargo de Costa de Marfil-Ecuador, que terminó 1-0, y de Cabo Verde-Arabia Saudita, que finalizó 0-0. En ambos encuentros mostró cuatro tarjetas amarillas, sin expulsados ni grandes polémicas.

Letexier también cuenta con antecedentes importantes en el fútbol europeo. Fue el árbitro principal de la final de la Eurocopa 2024, en la que España venció 2-1 a Inglaterra, y más recientemente dirigió la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, con triunfo del equipo inglés.

Por el momento, la FIFA no informó quiénes estarán a cargo del VAR y sus asistentes en la cabina. Habitualmente, esas designaciones se comunican un día antes del partido, por lo que podrían conocerse este lunes.

Argentina llega a esta instancia después de superar con sufrimiento a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario, mientras que Egipto avanzó tras eliminar a Australia por penales.

El partido entre la Selección Argentina y Egipto se jugará el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00, hora argentina, por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo podrá verse por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero. .

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026
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