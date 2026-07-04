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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 15º
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En vivo: Mitre recibe a All Boys en el debut del Pampa Biaggio con la necesidad de cortar la mala racha

El Aurinegro afrontará un partido clave en la Primera Nacional, con el estreno de su entrenador y la urgencia de volver al triunfo para salir de la zona de descenso.Arranca a las 16.

Hoy 17:32

Mitre recibirá este domingo a All Boys en un partido clave por la fecha 19 de la Zona de la Primera Nacional, con el debut de Claudio “Pampa” Biaggio como entrenador del conjunto santiagueño.

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