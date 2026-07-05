Clausuran fiesta clandestina en Salta y multan a la organizadora

La policía de Salta clausuró una fiesta no autorizada en barrio 115 Viviendas, multando a la organizadora tras un operativo de la Unidad Fiscal Contravencional.

Hoy 16:19

En un operativo realizado esta madrugada, policías del Distrito de Prevención 10 clausuraron una fiesta clandestina en el barrio 115 Viviendas, ubicado en el sureste de la Capital de Salta.

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La intervención policial ocurrió durante un patrullaje preventivo, donde los efectivos detectaron la actividad no autorizada.

Durante el procedimiento, se constató la venta de entradas y la presencia de aproximadamente 90 personas en el lugar, lo cual violaba las normativas establecidas.

La situación fue reportada a la Unidad Fiscal Contravencional, que procedió a intervenir en el caso.

Como resultado, se labró el acta de infracción correspondiente a la propietaria del inmueble, quien organizaba el evento.

Después de la notificación, se llevó a cabo el despeje de las personas que se encontraban en la fiesta, garantizando así el cumplimiento de las normativas vigentes.

Este tipo de operativos busca mantener el orden público y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad, especialmente en eventos masivos no autorizados.