Una mujer de 65 años es asesinada en un asalto en Tucumán

Una mujer de 65 años fue asesinada en su hogar durante un asalto violento en Tucumán, lo que ha llevado a la detención de cuatro sospechosos, incluido un adolescente con antecedentes delictivos.

Hoy 17:18

El caso del asesinato de una mujer de 65 años en Tucumán ha conmocionado a la comunidad local, tras ser hallada en su hogar en Banda del Río Salí. La víctima, identificada como Marta Azucena Migliorini, fue encontrada por su sobrino, quien se preocupó al no tener noticias de ella durante el día.

El cuerpo de Migliorini fue descubierto en su residencia, situada entre las calles Trelew y Corrientes, y presentaba signos de violencia extrema, incluyendo hematomas y lesiones punzocortantes. Según las autoridades, estos indicios sugieren que fue sometida a torturas antes de su fallecimiento.

Los informes iniciales indican que la mujer habría sido asesinada horas antes de que su sobrino llegara al lugar. Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale, inició una investigación para aclarar los detalles del crimen.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó pericias en la escena del crimen y corroboró que la vivienda había sido revuelta, encontrando manchas de sangre en múltiples áreas. La principal teoría sugiere que la víctima intentó resistirse a un asalto y fue brutalmente atacada.

La investigación se vio facilitada por testimonios de familiares y vecinos, quienes mencionaron que Migliorini había mostrado preocupación por la presencia de extraños en su vecindario. Un vecino también reportó haber escuchado ladridos de perros y visto a un individuo en la puerta de la casa de la víctima.

Como resultado de estos testimonios, la policía detuvo a un vecino que, durante un allanamiento, fue encontrado en posesión de las llaves del automóvil de la víctima. Este individuo, junto con otros tres cómplices, admitió haber ingresado a la vivienda, lo que llevó a la captura de un adolescente involucrado.

Los tres detenidos se encuentran actualmente bajo investigación por homicidio en ocasión de robo, mientras que la Fiscalía de Homicidios continúa recolectando pruebas y analizando las cámaras de seguridad de la zona, preparándose para la audiencia de formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.