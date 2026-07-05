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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 14º
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Somos Deporte

Villa Unión festejó en La Banda con un ajustado triunfo ante Banfield

El Verde de La Curva se impuso por 1-0 con gol de Gastón Pardi, en el marco de la fecha 12 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:09
Archivo

Villa Unión festejó este domingo ante Banfield por la fecha 12 de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un partido cerrado que se definió en los primeros minutos.

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El único gol del encuentro llegó a los 8 minutos, cuando Gastón Pardi apareció de cabeza para marcar el 1-0 en favor del Verde de La Curva.

La visita terminó con dos jugadores expulsados: Martín Noriega y Leandro Ibarra.

Con esta victoria, Villa Unión se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades, mientras que Banfield continúa en el fondo de la clasificación con apenas 3 puntos y todavía sin poder ganar en el certamen.

En la próxima fecha Villa Unión recibirá a Instituto Santiago y Banfield cumplirá con la fecha libre.

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