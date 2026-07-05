Aumentó a 3.342 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno informó además que hay 12.666 heridos y más de 15.000 personas que perdieron sus viviendas tras los sismos del 24 de junio. Las tareas de rescate y asistencia continúan en las zonas afectadas.

Hoy 18:53

El Gobierno de Venezuela actualizó este viernes el balance oficial de víctimas del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio y confirmó que 2.645 personas murieron, mientras que 12.666 resultaron heridas como consecuencia de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

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Las cifras fueron difundidas por el Ministerio de Comunicación y compartidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además informó que se registraron 890 réplicas desde el inicio de la emergencia.

La tragedia también dejó un fuerte impacto en materia habitacional. Según el reporte oficial, más de 15.000 personas perdieron sus viviendas y 885 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron por completo, principalmente en el estado La Guaira, la zona más afectada por los movimientos telúricos.

En medio del operativo de emergencia, las autoridades informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida. En tanto, el Gobierno no brindó cifras oficiales sobre desaparecidos, aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podría haber hasta 50.000 personas cuyo paradero aún no fue determinado.

Además, el Ejecutivo señaló que 86.117 familias recibieron asistencia humanitaria desde que ocurrió la catástrofe. Para alojar a quienes quedaron sin hogar, se instalaron 59 campamentos transitorios en distintos puntos de las regiones afectadas.