Silva Neder encabezó los actos centrales de los aniversarios de Añatuya y Quimilí

El vicegobernador, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, participó de las ceremonias oficiales por los 114 años de Añatuya y los 122 años de Quimilí, donde reafirmó el acompañamiento del Gobierno provincial a los municipios del interior.

Hoy 18:54

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, encabezó los actos centrales por los aniversarios de las ciudades de Añatuya y Quimilí, en el marco de una agenda institucional desarrollada en el interior santiagueño.

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Acompañado por el senador nacional José Emilio Neder, el titular del Poder Legislativo llevó el saludo de las autoridades provinciales y ratificó el acompañamiento del Gobierno de la provincia a los gobiernos comunales de ambos distritos.

La actividad oficial comenzó en el departamento Taboada, donde la comunidad de Añatuya celebró sus 114 años de vida institucional. En la oportunidad, Silva Neder fue recibido por el intendente local, Dr. Julio Castro, junto a autoridades y vecinos que participaron de la ceremonia.

Durante su mensaje, el vicegobernador transmitió las felicitaciones del gobernador Elías Miguel Suárez y destacó la importancia de la concordia colectiva, el diálogo constructivo y el trabajo articulado como pilares fundamentales para resguardar la paz social y fortalecer la gestión pública.

En ese sentido, remarcó la continuidad de un proyecto político que, según expresó, se traduce en un Estado presente, con políticas públicas orientadas a garantizar servicios educativos, de salud, conectividad vial, infraestructura básica e hídrica en cada rincón de Santiago del Estero.

Asimismo, hizo referencia a la figura de monseñor Jorge Gottau y expresó: “La inmensa alegría que nos genera saber que se han aprobado jurídicamente todos los trámites para declarar venerable a nuestro querido monseñor Jorge Gottau”. Luego agregó: “Ojalá este camino continúe hacia la ratificación y su posterior santificación, porque su obra fue inmensa y dejó una huella profunda y buena, no solo en esta querida comunidad de Añatuya, sino en toda la provincia de Santiago del Estero”.

Posteriormente, la comitiva provincial se trasladó hacia la ciudad de Quimilí, cabecera del departamento Moreno, que conmemoró el 122° aniversario de su fundación. Allí, junto al intendente Dr. Diego Ponti, Silva Neder ratificó la decisión del Estado provincial de continuar impulsando obras de fuerte impacto social en materia escolar, vial, hídrica y de alumbrado público.

“En Santiago del Estero la premisa es clara: un Estado activo que transforma realidades con hechos palpables. Formamos parte de un modelo político volcado a la gestión pública enteramente al servicio de la gente, algo que en Quimilí se traduce en logros concretos, como la iluminación de rutas, obras viales, viviendas, escuelas, entre otras obras”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, el vicegobernador valoró la unidad de la comunidad de Quimilí y remarcó que el diálogo y los acuerdos son fundamentales para el crecimiento de las instituciones, las familias y la sociedad en su conjunto.

“Es una gran alegría saber que la unidad del pueblo de Quimilí es una prioridad absoluta, porque sobre la base de la unidad y los acuerdos es como las instituciones, la comunidad y las familias pueden crecer y desarrollarse”, expresó.

Finalmente, convocó a continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer el desarrollo de la ciudad. “A seguir trabajando para que en Quimilí el diálogo y la unión sean una constante diaria. Solo así esta querida ciudad seguirá creciendo, progresando y haciendo realidad cada uno de los sueños y esperanzas que aún restan por cumplir”, afirmó.

De las actividades participaron los ministros Dr. Bernardo Herrera y Ing. Néstor Machado; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; el subsecretario de Gobierno, Luis Villavicencio; la diputada provincial Analía Corbalán; el intendente de Suncho Corral, Francisco Vittar; concejales, comisionados municipales de la zona, delegaciones escolares, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y familias de ambas comunidades.