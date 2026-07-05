Aspectos clave que debes verificar al adquirir un automóvil de segunda mano

Comprar un auto usado puede ser una excelente opción, pero requiere atención a detalles importantes. En Argentina, se estima que más del 60% de las ventas de vehículos son de segunda mano, lo que hace esencial saber qué revisar antes de concretar la compra.

Hoy 18:12

Al considerar la compra de un auto usado, es vital realizar un chequeo exhaustivo para evitar sorpresas desagradables. En 2022, el mercado de autos usados en Argentina mostró un aumento considerable en las transacciones, lo que indica la importancia de este tipo de compras.

Uno de los primeros aspectos a revisar es la documentación del vehículo. Asegúrate de que el auto tenga la verificación técnica vehicular (VTV) al día y que no presente deudas o multas. La falta de una correcta documentación puede generar problemas legales a futuro.

Es crucial también realizar una inspección visual del automóvil. Busca signos de accidentes, como diferencias en el color de la pintura o partes mal alineadas. Estos detalles pueden indicar reparaciones inadecuadas que afecten el rendimiento del vehículo.

Los componentes mecánicos son otro punto de atención. Verifica el estado del motor, los frenos y la suspensión. Un test drive puede ayudarte a detectar ruidos extraños o fallos en el comportamiento del auto que no son evidentes a simple vista.

No olvides revisar el historial de mantenimiento. Un buen historial puede ser un indicativo de que el auto ha sido cuidado adecuadamente. Pregunta al vendedor sobre los cambios de aceite, las revisiones periódicas y cualquier reparación importante que se haya realizado.

Por último, considera consultar a un mecánico de confianza para una revisión más detallada. Una opinión profesional puede ahorrarte gastos inesperados y darte mayor tranquilidad respecto a tu compra.