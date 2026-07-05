Santiago del Estero cerró su participación en el Argentino de Federaciones U11

El seleccionado santiagueño cayó ante Chaco por 78 a 67 en la segunda fase del certamen nacional, pero completó un destacado fin de semana de competencia tras haber vencido a Córdoba en el debut.

Hoy 14:58

El seleccionado U11 de la Federación Santiagueña de Básquet finalizó este domingo su participación en la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones, organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

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El equipo dirigido por Hugo De la Iglesia cayó ante Chaco por 78 a 67 en el estadio de Regatas Resistencia, en un partido correspondiente a la última jornada de la Zona 1.

Santiago del Estero llegó a este encuentro con posibilidades de clasificación luego del valioso triunfo conseguido en el debut frente a Córdoba, pero no pudo ante el conjunto local, que se quedó con el primer puesto de la zona.

El partido fue intenso y muy disputado. Chaco logró tomar la iniciativa desde el inicio y administró la ventaja durante gran parte del juego, aunque el seleccionado santiagueño nunca dejó de competir.

Los dirigidos por De la Iglesia se mantuvieron en partido hasta los minutos finales, mostrando entrega, carácter y un gran espíritu de equipo frente a un rival de jerarquía.

Los máximos anotadores de Santiago del Estero fueron Francisco Díaz, Bautista Orellana Gómez y Fausto De la Iglesia, todos con 10 puntos.

Más allá del resultado, el balance de la participación santiagueña fue altamente positivo. El equipo volvió a posicionar a la provincia entre los protagonistas de la categoría y dejó una muy buena imagen por su rendimiento deportivo.

Además, desde la delegación destacaron el compromiso, la conducta y el espíritu competitivo demostrado por los chicos tanto dentro como fuera de la cancha, en una experiencia valiosa para el desarrollo del básquet formativo santiagueño.