Buscan desesperadamente a tres perros que desaparecieron del barrio Ejército Argentino

Los animales se escaparon de una vivienda el viernes por la mañana, en el sector Parque Sur. Sus dueños solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarlos.

Hoy 14:35

Una familia del barrio Ejército Argentino lanzó un pedido de ayuda para encontrar a sus tres perros, que desaparecieron el viernes por la mañana tras escapar del fondo de la vivienda ubicada en el sector Parque Sur, frente a la UPA de calles 59 y 3.

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Según informaron, al momento de la fuga los propietarios no se encontraban en la casa y, desde entonces, no tuvieron novedades sobre el paradero de las mascotas.

Lola, una perra de aproximadamente 10 años que se encontraba en celo al momento de desaparecer.

Wili, un caniche macho de 6 años.

Bethoven, un perro de 1 año que presenta un estado de salud delicado, ya que en enero sufrió hepatitis y quedó con problemas estomacales.

La familia pidió a los vecinos de la zona y a quienes puedan haberlos visto que se comuniquen de inmediato para aportar cualquier información que ayude a localizarlos.

Quienes tengan datos sobre el paradero de los animales pueden comunicarse al 385-539-4800 o contactar a Cari Ruiz.