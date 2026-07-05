El ciclismo y la historia se unieron para realizar el recorrido: “Pedaleando el vals de la ciudad”

La propuesta reunió a participantes de La Banda, Capital y Clodomira en un circuito que combinó deporte, cultura e historia. Durante la jornada también se impulsó el proyecto de la "Ley de Protección de Metro y Medio".

Hoy 14:35

La Municipalidad de La Banda acompañó a la Asociación Civil La Banda MTB Cicloturismo en la realización del Recorrido Histórico-Cultural por la Ciudad de La Banda denominado “Pedaleando el vals de la ciudad” que reunió a ciclistas locales, as de la ciudad Capital y Clodomira.

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En la oportunidad, la presidente de la Asociación Civil La Banda MTB, Liliana Coronel, destacó el objetivo de esta iniciativa que busca dar a conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de La Banda y disfrutar de la práctica del ciclismo, la cultura y la historia bandeña.

Dicho evento fue acompañado por el director de Deportes y Recreación, Hugo Rojas; el concejal Miguel Montero e integrantes de la Dirección de Turismo.

“También quiero resaltar la importancia del proyecto impulsado desde nuestra agrupación que fue presentado ante el Concejo Deliberante sobre la “Ley de Protección de Metro y Medio”. Entonces como todo ciudadano necesitamos respeto y necesitamos que esa ley se apruebe para garantizarnos una mayor seguridad. Seríamos la primera ciudad en el norte del país que tendría la aprobación de esa ley porque ya ha sido sancionada en varios municipios de otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe”.