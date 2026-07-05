Colapinto celebró su remontada en el GP de Gran Bretaña: “La injusticia llega a su fin”

El argentino largó 19° y terminó 9° en Silverstone, donde volvió a sumar puntos con Alpine después de varios fines de semana complicados. También reveló un insólito problema de visibilidad en el tramo final.

Hoy 14:13

Franco Colapinto tuvo su desahogo en Silverstone. Después de una clasificación difícil y de largar desde el 19° puesto, el piloto argentino completó una gran carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, avanzó diez posiciones y terminó 9° con su Alpine.

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El resultado le permitió volver a sumar puntos después de varios fines de semana complicados, en los que el rendimiento del auto no lo había acompañado. Feliz por la remontada, pero también con tono de descarga, Colapinto dejó una frase fuerte tras la carrera: “A veces, en un punto, la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte”.

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El argentino destacó especialmente su largada, uno de sus puntos fuertes durante la temporada. “Hice una muy buena largada. Fue una buena carrera, con una buena largada, y después tuve buen ritmo con la goma media”, comentó.

Colapinto había quedado muy relegado tras el despiste sufrido en la Q1, que lo dejó sin chances de avanzar en la clasificación. Sin embargo, en carrera pudo recomponerse, aprovechar las oportunidades y meterse nuevamente en la zona de puntos.

Además, el piloto de Pilar reveló un inconveniente inesperado que sufrió durante el tramo final del Gran Premio: corrió varias vueltas con la visibilidad reducida por un problema con la capucha.

“En las últimas 20 vueltas no veía nada, no sé qué pasó con la capucha, y tenía el ojo tapado. En las curvas rápidas se me complicaba un poco, me tengo que cortar un poco la peluca, ja”, contó entre risas.

Más allá de la felicidad por el resultado, Colapinto también hizo una lectura realista del presente de Alpine. Consideró que el equipo logró “limitación de daños”, ya que algunos rivales directos también sumaron puntos, pero remarcó que todavía hay mucho por mejorar.

“Fue una buena carrera, contento con los puntos e hicimos limitación de daños. Carrera en casa para el equipo, es un día positivo, pero estamos complicados comparado con nuestros rivales”, afirmó.

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El argentino también fue consultado por el momento de tensión con su compañero Pierre Gasly en la largada, cuando ambos Alpine estuvieron cerca del toque. Sin entrar en una polémica abierta, dejó una frase que marcó el malestar.

“No sé, vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después”, sostuvo Colapinto.

Con el 9° puesto en Silverstone, Colapinto logró una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. La remontada desde el fondo de la grilla le permitió recuperar confianza, sumar puntos valiosos y cerrar un fin de semana que había comenzado cuesta arriba con una sonrisa.