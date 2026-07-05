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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 15º
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Caso Agostina Vega: los acusados fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje

Néstor Barrelier y el imputado por encubrimiento fueron trasladados desde Bouwer bajo estricta reserva. La Justicia dispuso que permanezcan aislados mientras avanza la investigación.

Hoy 14:48
Caso Agostina Vega

Claudio Barrelier, el principal detenido por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento, fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer al penal máxima seguridad de Cruz del Eje. El operativo se realizó en absoluto hermetismo y bajo estrictas medidas de seguridad.

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Según confirmó el abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, el movimiento se concretó a las 3 de la mañana del viernes, sin previo aviso y en el mayor de los silencios. El letrado estimó que la decisión respondió a cuestiones de seguridad, aunque aclaró que su defendido no había tenido inconvenientes durante su estadía en Bouwer.

Medina Allende explicó que, por lo general, este tipo de traslados los dispone el Servicio Penitenciario, aunque en esta oportunidad podrían haber intervenido también la Justicia o el Gobierno.

En Cruz del Eje, ambos detenidos quedaron alojados en celdas separadas, con monitoreo las 24 horas y sin posibilidad de comunicarse entre sí.

El abogado remarcó en diálogo con El Doce que tanto Barrelier como Fassetta están completamente aislados del resto de la población carcelaria y bajo vigilancia constante. “No se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados”, subrayó.

Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que en Bouwer ambos permanecían en el sector de enfermería, donde no era posible garantizar una supervisión permanente.

Por ese motivo, el traslado a Cruz del Eje se dispuso para reforzar las medidas de seguridad y asegurar un monitoreo continuo en un espacio de máxima seguridad.

TEMAS Caso Agostina
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