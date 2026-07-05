El papa León XIV recordó a las víctimas del terremoto en Venezuela y pidió rezar por el país

Tras el rezo del ángelus en el Vaticano, el Pontífice expresó en español su cercanía con los afectados por los sismos del 24 de junio y elevó oraciones por los fallecidos y sus familias.

Hoy 13:56

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y manifestó que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical. “Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, expresó el pontífice en español tras saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron el pasado 24 de junio en Venezuela y han dejado un saldo de al menos 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas, según se informó. El impacto de los seísmos ha sido severo en distintas regiones del país y ha generado una amplia respuesta internacional de solidaridad y preocupación.

El mensaje del papa León XIV se suma a las muestras de apoyo y solidaridad provenientes de diversas partes del mundo, mientras Venezuela enfrenta las consecuencias materiales y humanas de los terremotos registrados el 24 de junio. La comunidad internacional ha puesto de relieve la necesidad de asistencia urgente, tanto en materia de ayuda humanitaria como en recursos para la reconstrucción.

El papa León XIV, al recordar a las víctimas y pedir fortaleza para el pueblo venezolano, reflejó la preocupación de la Iglesia y de múltiples instituciones por la situación en el país. Según la OIM, la cifra de personas afectadas pone de manifiesto la gravedad del desastre y el desafío que representa su atención.