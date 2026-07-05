River festejó ante Boca en el Superclásico de Reserva y sacó boleto a la final

El choque entre el Millo y el Xeneize terminó 0-0 en los 90 minutos y también en el alargue, pero el equipo de Marcelo Escudero se impuso desde los doce pasos 3-1 y ahora definirá el título ante Racing.

Hoy 17:40

River se quedó con un Superclásico de Reserva cargado de tensión y se clasificó a la final del Torneo Apertura de la categoría. El equipo dirigido por Marcelo Escudero igualó 0-0 ante Boca en los 90 minutos y también en el alargue, pero fue más efectivo en la definición por penales.

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El partido se disputó en una tarde fría y por momentos lluviosa, en un contexto particular: en medio del fervor mundialista, pero con el clima propio de un clásico que siempre se juega con intensidad, incluso en Reserva.

Desde el inicio, el encuentro tuvo más lucha que juego. Ambos equipos se disputaron cada pelota con mucha firmeza, aunque las situaciones claras fueron escasas.

En el primer tiempo, Boca tuvo algunos intentos a través de Gonzalo Gelini, uno de los futbolistas con mayor participación ofensiva del equipo de Mariano Herrón. Del otro lado, River respondió con una contra que Román Fernández estuvo cerca de transformar en gol, pero el arquero Fernando Rodríguez reaccionó bien para evitar la caída de su arco.

En el complemento, el desarrollo fue todavía más cerrado. Boca movió piezas y cambió posiciones, mientras la lluvia y el frío fueron ganando protagonismo. El partido perdió vuelo y casi no tuvo llegadas de peligro.

El alargue sí entregó más emoción. La lesión de Agustín Colmegna, quien sufrió una luxación en el hombro, dejó a Boca con un jugador menos durante buena parte del tiempo extra y abrió más espacios para River.

Aun así, el Xeneize tuvo una de las chances más claras con un remate de Gelini que evitó el colombiano Robiño. River también estuvo cerca, pero una doble salvada entre Facundo Jagger Herrera y el arquero de Boca mantuvo el cero.

Cuando ya todo parecía encaminado a los penales, River llegó a convertir, aunque el tanto fue anulado. La definición desde los doce pasos terminó siendo inevitable.

Allí apareció la tensión propia de un Superclásico. Fernando Rodríguez le dio esperanza a Boca al atajar los primeros dos remates, pero el Xeneize no logró aprovechar esa ventaja: Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini desviaron sus ejecuciones.

La tanda terminó de inclinarse cuando Thomas Márquez falló su penal tras tropezar con el punto de ejecución, que estaba muy deteriorado. Luego, Meloni convirtió el remate decisivo y desató el festejo millonario.

Con la victoria, River avanzó a la final del Torneo de Reserva, donde enfrentará a Racing. Boca, en cambio, se quedó en la puerta de la definición después de un partido cerrado, áspero y con final caliente.

El festejo de los juveniles de River, con cargadas incluidas hacia la hinchada local, agregó un capítulo más al cierre de una tarde intensa. Fue un Superclásico sin goles en el juego, pero con toda la tensión de una eliminación directa.