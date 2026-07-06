La Portugal de Cristiano enfrenta a la poderosa España por el boleto a cuartos del Mundial

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 7º
Mundial 2026
FINALIZADO
México 2
Inglaterra 3
FINALIZADO
FINALIZADO
Brasil 1
Noruega 2
FINALIZADO
16:00
Portugal -
España -
6 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
13:00
Argentina -
Egipto -
7 / 07 / 2026
17:00
Suiza -
Colombia -
7 / 07 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

La Portugal de Cristiano enfrenta a la poderosa España por el boleto a cuartos del Mundial

Las selecciones europeas se enfrentarán este lunes desde las 16 por los octavos de final de la Copa del Mundo. El ganador jugará ante el vencedor de Estados Unidos-Bélgica.

Hoy 00:54

Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16.00, hora argentina, en el Estadio Dallas, con dos candidatos al título frente a frente en una instancia mucho más temprana de lo esperado.

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El ganador del clásico ibérico avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, otro de los duelos fuertes de esta etapa del torneo.

Portugal llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes aspirantes, aunque su fase de grupos dejó algunas dudas. El equipo dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 con RD Congo, luego goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró el Grupo K con un empate sin goles ante Colombia, resultado que lo dejó en la segunda posición.

Esa ubicación lo obligó a jugar los dieciseisavos de final ante Croacia, en un partido exigente que terminó con victoria portuguesa por 2-1. Ahora, el seleccionado luso tendrá una prueba de máxima exigencia ante España, en un cruce que muchos imaginaban para una instancia más avanzada del Mundial.

Del otro lado, La Roja llega con mayor solidez. El equipo de Luis de la Fuente se quedó con el Grupo H tras empatar 0-0 con Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay, para cerrar la primera fase con siete puntos.

En dieciseisavos, España volvió a mostrar contundencia y derrotó 3-0 a Austria, con un Mikel Oyarzabal encendido, que ya suma cuatro goles en el torneo y aparece como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado español.

El partido también tendrá el condimento de Cristiano Ronaldo, quien podría estar disputando su último Mundial y buscará liderar a Portugal en una noche decisiva ante su clásico rival europeo. Del lado español, figuras como Rodri, Pedri y Lamine Yamal aparecen como piezas centrales para sostener el buen momento del equipo.

La probable formación de Portugal sería con Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

El posible once de España tendría a Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

El árbitro del encuentro será el inglés Anthony Taylor, designado por la FIFA para dirigir uno de los cruces más esperados de los octavos de final.

El partido entre Portugal y España se jugará este lunes desde las 16.00, hora argentina, en el Estadio Dallas, y podrá verse por D Sports.

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