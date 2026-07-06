La Portugal de Cristiano enfrenta a la poderosa España por el boleto a cuartos del Mundial

Las selecciones europeas se enfrentarán este lunes desde las 16 por los octavos de final de la Copa del Mundo. El ganador jugará ante el vencedor de Estados Unidos-Bélgica.

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Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16.00, hora argentina, en el Estadio Dallas, con dos candidatos al título frente a frente en una instancia mucho más temprana de lo esperado.

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El ganador del clásico ibérico avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, otro de los duelos fuertes de esta etapa del torneo.

Portugal llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes aspirantes, aunque su fase de grupos dejó algunas dudas. El equipo dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 con RD Congo, luego goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró el Grupo K con un empate sin goles ante Colombia, resultado que lo dejó en la segunda posición.

Esa ubicación lo obligó a jugar los dieciseisavos de final ante Croacia, en un partido exigente que terminó con victoria portuguesa por 2-1. Ahora, el seleccionado luso tendrá una prueba de máxima exigencia ante España, en un cruce que muchos imaginaban para una instancia más avanzada del Mundial.

Del otro lado, La Roja llega con mayor solidez. El equipo de Luis de la Fuente se quedó con el Grupo H tras empatar 0-0 con Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay, para cerrar la primera fase con siete puntos.

En dieciseisavos, España volvió a mostrar contundencia y derrotó 3-0 a Austria, con un Mikel Oyarzabal encendido, que ya suma cuatro goles en el torneo y aparece como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado español.

El partido también tendrá el condimento de Cristiano Ronaldo, quien podría estar disputando su último Mundial y buscará liderar a Portugal en una noche decisiva ante su clásico rival europeo. Del lado español, figuras como Rodri, Pedri y Lamine Yamal aparecen como piezas centrales para sostener el buen momento del equipo.

La probable formación de Portugal sería con Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

El posible once de España tendría a Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

El árbitro del encuentro será el inglés Anthony Taylor, designado por la FIFA para dirigir uno de los cruces más esperados de los octavos de final.

El partido entre Portugal y España se jugará este lunes desde las 16.00, hora argentina, en el Estadio Dallas, y podrá verse por D Sports.