En un show de goles, Inglaterra venció a México y jugará cuartos de Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 8º
Mundial 2026
FINALIZADO
México 2
Inglaterra 3
FINALIZADO
FINALIZADO
Brasil 1
Noruega 2
FINALIZADO
16:00
Portugal -
España -
6 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
13:00
Argentina -
Egipto -
7 / 07 / 2026
17:00
Suiza -
Colombia -
7 / 07 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

En un show de goles, Inglaterra venció a México y jugará cuartos de Mundial 2026

El seleccionado europeo se impuso por 3 a 2 en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final. Enfrentará a Noruega en la siguiente fase.

Hoy 00:18

Había expectativa antes del partido y el espectáculo terminó superando todas las expectativas. Inglaterra y México protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes del Mundial 2026, con una historia que tuvo de todo: una demora de más de una hora por tormenta eléctrica, goles, penales, errores defensivos, grandes actuaciones individuales y una definición cargada de dramatismo. Fue victoria por 3 a 2 para los europeos que siguen firmes en la lucha.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó celebrando el pase a los cuartos de final, aunque el resultado dejó más de una señal de alerta para lo que viene. Si bien Inglaterra cuenta con una plantilla repleta de figuras y futbolistas de primer nivel internacional, durante varios pasajes del partido fue superado futbolísticamente por un México que mostró personalidad, buen trato de pelota y una idea de juego muy clara.

La diferencia estuvo en la jerarquía individual. Cuando el encuentro estaba equilibrado, Inglaterra golpeó con contundencia y marcó dos goles en apenas 98 segundos. Esa eficacia terminó inclinando la balanza frente a un conjunto mexicano que hasta ese momento no había recibido goles en el torneo y que volvió a demostrar una gran solidez colectiva.

Uno de los puntos más altos del seleccionado europeo fue Jude Bellingham, quien apareció en los momentos decisivos para resolver situaciones complejas. El mediocampista volvió a exhibir toda su calidad y liderazgo, convirtiéndose en la figura de un equipo que por momentos sufrió mucho más de lo esperado.

México, por su parte, dejó una imagen positiva pese a la eliminación. Con una base integrada mayoritariamente por futbolistas de la Liga MX, el conjunto azteca logró competir de igual a igual frente a una de las potencias del certamen. Durante largos tramos dominó la posesión, presionó alto y complicó la salida inglesa, aunque le faltó la contundencia necesaria para transformar ese dominio en una ventaja mayor.

El cierre fue tan intenso como el resto del encuentro. Inglaterra debió resistir con un jugador menos y soportar la presión mexicana tras un polémico penal sancionado en contra. Sin embargo, logró sostener la diferencia y asegurar su clasificación entre los ocho mejores equipos del campeonato.

La alegría inglesa contrastó con la frustración mexicana. Mientras los europeos celebran seguir en carrera por el título, el seleccionado anfitrión volvió a quedarse en los octavos de final. Aun así, dejó la sensación de haber dado un paso adelante y de contar con una base interesante para el futuro.

Ahora, el desafío para Inglaterra será todavía mayor. En los cuartos de final se cruzará con la sorprendente Noruega de Martin Odegaard, Erling Haaland, Alexander Sorloth y Antonio Nusa, uno de los equipos sensación del torneo. Un duelo que promete ser otro de los grandes atractivos de este apasionante Mundial 2026.

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