Panamá puso rastreadores a las donaciones que envió a Venezuela para asegurarse que lleguen a quien las necesita

El alcalde, Mayer Mizrachi, publicó imágenes en las que muestra que un bulto no se encuentra en un área de las afectadas por el terremoto. Dijo que colocó los rastreadores para poder rendir cuentas a los ciudadanos que colaboraron.

Hoy 08:54

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, subió un video a sus redes sociales donde reveló que colocó rastreadores electrónicos a la ayuda humanitaria que envió a Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio. Así, reveló que una parte de las donaciones estaba en la ciudad de Maturín, ubicada a 531 kilómetros de La Guaira, epicentro de la catástrofe.

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Mizrachi precisó que colocó 'AirTags', unos pequeños dispositivos de rastreo, en los paquetes de ayuda humanitaria. Dijo que lo hizo para poder rendir cuentas a los ciudadanos que en un "esfuerzo masivo" hicieron las donaciones.

Precisó que los dispositivos están "dentro de diferentes insumos, desde una caja de pañales, una caja de botellas de agua hasta una caja de detergentes", de manera que "se van en diferentes palets (tablones donde se empaca la carga), en diferentes vuelos, y yo puedo, siempre responder a mis ciudadanos en que vuelo fue y si ya llegó".

El jefe municipal explicó a la agencia de noticias española EFE que pudo localizar "cuatro (airtags) que están en La Guaira y uno que no está en La Guaira, que está en Maturín".

"Yo no soy conocedor de la geografía venezolana, por lo que no tengo competencia para interpretar lo que estoy viendo (...) desde hace un día y medio, no hemos visto nada de actividad con ese 'tag' que quedó en Maturín", agregó el alcalde de Panamá.

El alcalde se refirió a las "distintas interpretaciones" que se están dando a la información sobre la ubicación de la ayuda humanitaria rastreada, y expresó que, "como una persona que está en el ámbito político", donde "siempre hay conspiración" prefiere "nunca malinterpretar y buscar primero el razonamiento más lógico, el más benevolente".

"Por ejemplo, quizás está una persona desplazada, que no tiene hogar, alguien le dio la caja (que tiene el tag) y terminó con un familiar allá en Maturín. Yo quiero pensar bien, siempre voy a optar por eso. Si no pensara bien, no estuviéramos mandando otro avión con 18 toneladas el día martes".

La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección, hecha por ciudadanos la semana pasada, de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se envió más de la mitad a Venezuela. Esta ayuda se suma a otras contribuciones del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas que también se han enviado al país suramericano.

Pablo Quirno habló sobre las donaciones argentinas

Al ver la situación que denunció Mizrachi, una usuaria de X se dirigió al canciller Pablo Quirno para saber si las donaciones del país habían "llegado a destino".

Quirno publicó una respuesta en su cuenta de X donde se limitó a asegurar: "Es por eso que no estamos enviando donaciones privadas. Todo lo que ofertamos como ayuda es validado y solicitado por el gobierno venezolano en función de sus prioridades y necesidades".

Al menos 3.342 personas murieron a causa del doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras que 16.740 resultaron heridas y 17.345 perdieron su vivienda, según informó este domingo el Gobierno, que no ha dado cifras sobre desaparecidos.