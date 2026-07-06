El frío extremo volvió a sentirse en Añatuya con una mañana bajo cero

La helada dejó postales invernales en distintos sectores de la ciudad. El pronóstico anticipa una tarde más agradable, aunque las bajas temperaturas continuarán.

Hoy 09:41

El invierno volvió a mostrar toda su intensidad en Añatuya. La ciudad amaneció este lunes con una fuerte helada que dejó paisajes completamente blancos y volvió a poner al frío extremo como protagonista de la jornada.

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De acuerdo con los registros, a las 7 de la mañana la temperatura descendió hasta -1°C, mientras que la sensación térmica fue de -3°C, en una de las mañanas más frías de las últimas semanas.

La escarcha cubrió vehículos, techos, plantas y pastizales, mientras que en distintos recipientes con agua se formaron delgadas capas de hielo, una imagen que numerosos vecinos compartieron en las redes sociales y que reflejó la magnitud de la helada.

Pese al comienzo gélido, el pronóstico indica que con el correr de las horas y la presencia del sol la temperatura irá en ascenso, alcanzando una máxima cercana a los 17°C durante la tarde. Sin embargo, las autoridades recomiendan continuar tomando precauciones ante las bajas temperaturas, ya que el frío persistirá durante los próximos días.