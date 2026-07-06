Finalizó con gran éxito el Simposio Regional denominado “A 50 años del golpe militar: pensar la dictadura de 1976 desde el NOA”

La actividad estuvo organizada por la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, junto al Equipo Historia UNSE.

Hoy 09:45

Con una amplia convocatoria que superó las 250 personas, culminó con gran éxito el Simposio Regional del NOA "A 50 años del golpe militar: pensar la dictadura de 1976 desde el NOA", organizado por la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, junto al Equipo Historia UNSE.

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Por la mañana, en Bellas Alas, con un conversatorio y posterior recorrido urbano a los sitios de memoria dio inicio la actividad. Mientras que en horas de la siesta el mayor núcleo de personas que reunió a docentes, investigadores, estudiantes, organismos de derechos humanos y público en general se concentro en el Paraninfo de la UNSE.

Se realizó la entrega de distintas distinciones por parte de Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, tales como Declaración de Interés Provincial del Evento y Dia del Historiador, de igual manera lo hicieron miembros del Consejo Deliberante de ciudad Capital y La Banda.

El Simposio contó con la participación de reconocidos especialistas e investigadores provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán, consolidando un espacio federal de reflexión e intercambio para pensar la última dictadura desde las perspectivas y experiencias del NOA.

Acompañaron esta iniciativa el Instituto Espacio para la Memoria, H.I.J.O.S., el colectivo Bordando Luchas, Colegio de Profesores de Jujuy, la Maestría en Historia Regional de la Universidad Nacional de Catamarca y el Consejo General de Educación de Santiago del Estero, junto a numerosas instituciones comprometidas con la memoria, los derechos humanos y la producción de conocimiento histórico.

La amplia participación reafirma la importancia de seguir generando espacios de encuentro, reflexión y debate sobre nuestra historia reciente, fortaleciendo el diálogo entre universidades, instituciones y la sociedad.