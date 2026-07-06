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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 11º
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Policiales

Rompió la vidriera de un conocido supermercado céntrico y terminó demorado

El hecho ocurrió durante la madrugada en Av. Belgrano y Pje. Figueroa. El joven ingresó al local tras dañar la vidriera, pero fue descubierto por la damnificada y huyó sin sustraer bienes. Luego fue demorado por la Policía.

Hoy 11:07
Super Avenida

Un joven de 27 años fue demorado durante la madrugada de este lunes, acusado de dañar la vidriera de un conocido supermercado céntrico ubicado en Avenida Belgrano y Pasaje Figueroa.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 3.45, cuando una mujer de 45 años, propietaria del local, advirtió que un masculino había provocado daños en la vidriera del negocio e ingresó al interior con aparentes fines de robo.

De acuerdo con lo manifestado por la damnificada, el sujeto se retiró del lugar al notar su presencia, sin llegar a sustraer bienes del comercio.

Tras tomar conocimiento de la situación, personal policial realizó un recorrido preventivo por la zona y logró demorar a un joven que posteriormente fue reconocido por la damnificada como el presunto autor del hecho.

En el caso intervino personal de Comisaría Primera. Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Jésica Lucas, el acusado quedó en calidad de demorado mientras continúan las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de daños.

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