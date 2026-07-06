El Palacio de Buckhingham le cierra las puertas al príncipe Harry, que volverá sin Meghan a Londres

La casa real negó que el duque de Sussex vaya a hospedarse en la residencia real y atribuyó la decisión a un incumplimiento de plazos; su entorno habló de una oferta retirada “a última hora”.

Hoy 11:46

La visita del príncipe Harry a Gran Bretaña comenzó envuelta en nuevas tensiones e incertidumbre, luego de que el Palacio de Buckingham desmintiera este lunes que vaya a alojarse en la residencia real, en contradicción con versiones difundidas por su propio vocero.

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Según una fuente cercana al duque de Sussex, el hijo menor del rey Carlos III tenía previsto llegar a Londres para una estadía de cinco días, en el marco de los preparativos de los Invictus Games de 2027. Sin embargo, el viaje se realizará sin su esposa, Meghan Markle, ni sus hijos Archie y Lilibet, después de que se le negara protección de seguridad, uno de los principales puntos de conflicto en su relación con la familia real.

La controversia se intensificó cuando el vocero de Harry aseguró que el príncipe había aceptado una invitación para hospedarse en el Palacio de Buckingham, tal como publicaron medios británicos, aunque poco después la residencia oficial desmintió esa versión y afirmó que el duque no se alojará allí por no haber cumplido con los plazos requeridos para confirmar su estancia.

En esa línea, la BBC precisó que el príncipe no respondió formalmente dentro del tiempo establecido para aceptar el ofrecimiento, por lo que durante el fin de semana se le comunicó que ya no podría hospedarse en el palacio.

La cadena pública también indicó que la visita incluirá actividades en Londres y Birmingham, lo que reavivó las especulaciones sobre un eventual encuentro con el rey Carlos III en un contexto de relación distante, mientras que, aunque inicialmente se había previsto que Meghan y sus hijos no participaran del tramo londinense, no se descarta que puedan sumarse en otras etapas del viaje.

De acuerdo con fuentes del palacio, las residencias reales requieren una notificación previa con suficiente antelación para organizar la logística de los invitados, condición que no habría sido respetada en este caso. Desde el entorno del príncipe calificaron la situación como “decepcionante” y denunciaron que la oferta del rey de recibirlo fue “retirada a última hora”, según un comunicado enviado a la agencia AFP.

Desencuentros

Este episodio se suma a una serie de desencuentros que marcan la relación entre Harry y la familia real desde su salida en 2020. El príncipe y Meghan se establecieron en California tras renunciar a sus funciones oficiales, en medio de crecientes tensiones con la monarquía británica.

El viaje había sido anunciado inicialmente como el primer regreso al Reino Unido de toda la familia en cuatro años. No obstante, una fuente cercana al duque confirmó durante el fin de semana que Meghan y los niños no lo acompañarán en la etapa londinense, sin ofrecer mayores detalles sobre el cambio de planes. Según el diario The Times, Harry llegará el lunes a la capital británica y permanecerá cinco días en el país.

La cuestión de la seguridad sigue siendo un factor central. El año pasado, Harry expresó públicamente su preocupación tras perder una batalla judicial para obtener protección policial en condiciones similares a las de cuando era miembro activo de la familia real. “Me resulta imposible llevar a mi familia de vuelta al Reino Unido de forma segura”, declaró entonces a la BBC. Según ese medio, el Palacio de Buckingham no habría ofrecido medidas adicionales para esta visita.

Además, el viaje coincidirá con un fallo judicial previsto para el martes en la demanda presentada por Harry y otras celebridades contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por la presunta obtención ilícita de información.