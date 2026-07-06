"El bichito de la infidelidad siempre está": Ana Rosenfeld fulminó a Mauro Icardi tras los rumores con Ekaterina Ojeda

La abogada de Wanda Nara fue consultada por el supuesto acercamiento del futbolista con la modelo en un boliche y respondió sin filtros.

Hoy 12:23

Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, habló sin filtros en medio del escándalo que enfrenta Mauro Icardi por el rumor de que intentó darle un beso a Ekaterina Ojeda en un boliche.

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En ese contexto, dio una nota para Infama (América) en la que opinó sobre el futbolista y remarcó: “Si una persona es infiel, el bichito de la infidelidad le queda adentro, en el ADN”.

Por otra parte, Ana sorprendió al recordar la imagen que tenía de Icardi durante los años en los que compartió su vínculo con Wanda Nara. Según explicó, siempre lo consideró un hombre muy cercano a su familia, aunque cree que eso cambió con el paso del tiempo.

“Sé que es un excelente hombre y tenía una brújula maravillosa que era Wanda”, sostuvo Rosenfeld por el vínculo de Mauro con su exesposa. Sin embargo, manifestó: “Yo resisto cualquier archivo, lo digo y lo confirmo que era bueno, pero la gente cambia...”

La abogada también expresó su deseo de que el delantero pueda reencontrarse con los valores que, según ella, siempre lo caracterizaron. “No sé qué es lo que lo hizo cambiar, pero ojalá vuelva a su camino real que es la familia. Él es un tipo familiero”, dijo.

En cuanto a qué piensa sobre Ekaterina, Ana respondió: “Es divina, es joven. Es una tentación para cualquier hombre. Si lo tentó, es un tema de él y lo felicito o no. No es un problema mío y menos de Wanda”.