“Faltó actitud y fútbol de verdad”, en Brasil dispararon contra Ancelotti tras la eliminación del Mundial

Romário, Vanderlei Luxemburgo y la prensa brasileña cuestionaron con dureza al entrenador italiano después de la derrota ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 13:06

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 desató una fuerte tormenta de críticas contra Carlo Ancelotti. Tras la derrota por 2-1 ante Noruega, exfiguras de la Canarinha, entrenadores históricos y medios brasileños cuestionaron el planteo del técnico italiano y pusieron bajo la lupa su continuidad.

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Uno de los más duros fue Romário, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994. El exdelantero consideró que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) “se precipitó” al extender el vínculo de Ancelotti hasta 2030 antes de conocer el resultado del Mundial.

En su análisis posterior a la eliminación, Romário sostuvo que Brasil “mereció ser eliminado” por el nivel mostrado durante la competencia. “Faltó actitud y faltó fútbol de verdad”, afirmó, al remarcar que el seleccionado brasileño no logró imponer el estilo que históricamente lo caracterizó.

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El exgoleador también fue crítico con la imagen que dejó la selección ante Noruega. Según su mirada, Brasil fue un equipo “pequeño” en un partido decisivo y quedó lejos de la identidad ofensiva que marcó buena parte de su historia mundialista.

Romário también se refirió al penal fallado por Bruno Guimarães, cuando Brasil todavía tenía chances de cambiar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, evitó cargar toda la responsabilidad sobre el mediocampista: “El penal no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada”.

Otro que apuntó directamente contra Ancelotti fue Vanderlei Luxemburgo. El exseleccionador brasileño aseguró que el italiano “se equivocó mucho” durante el Mundial y cuestionó el trato que recibió por parte de la prensa.

“Si hubiera sido un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero como es extranjero, nadie dice nada”, disparó Luxemburgo en una serie de videos publicados en sus redes sociales.

Además, el entrenador histórico criticó el planteo frente a Noruega y sostuvo que Brasil jugó con un temor impropio de su historia. “¿Cómo puede Brasil pasarse 90 minutos defendiendo contra Noruega? Brasil jugó con miedo”, cuestionó.

La prensa brasileña también fue muy dura. O Globo resumió la frustración con una frase contundente: “El sueño del hexa se acabó una vez más”. En la misma línea, distintos medios apuntaron contra un equipo que volvió a quedar lejos de la pelea por el título.

El sitio GE consideró que el planteo de Ancelotti “falló en un estilo que no corresponde con la Seleção” y también cuestionó los cambios realizados en el segundo tiempo, al entender que debilitaron al equipo y facilitaron la reacción de Noruega.

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UOL fue en la misma dirección y señaló que Brasil afrontó el Mundial con un perfil “pragmático”, contrario al ADN futbolístico del país. Entre las causas del fracaso también mencionó la inestabilidad del ciclo, la presencia de varios futbolistas veteranos, la fragilidad del mediocampo y la insistencia con Neymar pese a sus problemas físicos.

El propio Ancelotti defendió parte de sus decisiones tras la derrota y sostuvo que Brasil creó situaciones, aunque reconoció que el equipo fue cauteloso para no exponerse ante la defensa noruega.

Brasil quedó eliminado tras perder 2-1 con Noruega, que dio vuelta el partido con un doblete de Erling Haaland. El descuento de Neymar, de penal en tiempo agregado, solo sirvió para decorar el resultado.

La caída prolongó la sequía de la Canarinha, que no conquista un Mundial desde 2002, y marcó su peor actuación desde Italia 1990, al no poder meterse entre los ocho mejores del torneo.