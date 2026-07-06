El Gobierno de la Provincia firmó un convenio marco de cooperación y fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión pública

El acuerdo busca potenciar la gestión pública mediante la articulación con colegios profesionales y la creación de una red de acompañamiento técnico especializado en toda la provincia.

Hoy 13:39

En el marco de diálogo, concertación y construcción de consensos para el desarrollo de Santiago del Estero, el gobernador Elías Suárez junto con el Consejo Económico y Social impulsaron una red provincial de acompañamiento técnico especializado, destinada a aportar capacidades científicas, técnicas y profesionales, existentes en los colegios y consejos profesionales.

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Para ello, se firmó un convenio con el objeto de establecer un marco general de cooperación institucional destinado a fortalecer las capacidades técnicas, científicas, profesionales y tecnológicas de la Administración Pública Provincial mediante la participación de profesionales especializados vinculados a la Federación de Profesionales Universitarios de Santiago del Estero (Fepuse) y los colegios de Abogados, Notarios, Odontólogos, Psicólogos, Obstétricos, Enfermeros, Kinesiología, Nutrición, Sociólogos, Trabajo Social, Veterinarios, Farmacéuticos, Enfermeros, Kinesiología, Fonoaudiólogos, Médicos, Arquitectura, Ingeniería y Afines, Ciencias Económicas, Ingenieros Agrónomos, Graduados en Ciencias Forestales y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Esta vinculación excede la prestación aislada de servicios profesionales. Se trata de la consolidación de un mecanismo permanente de cooperación institucional.

Las actividades desarrolladas en el marco del presente convenio se regirán por los principios de colaboración institucional, interés público, eficiencia administrativa, innovación, calidad técnica, interoperabilidad y mejora continua.

En este acto también estuvieron presentes el vicegobernador Carlos Silva Neder; el ministro de Producción, Miguel Mandrille; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa, y la presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias, Doris Vizgarra.

Tras la firma, el gobernador resaltó varios puntos específicos del convenio e hizo hincapié en el fortalecimiento institucional como el eje indispensable del desarrollo, definiendo que la modernización y robustez del aparato estatal.

“Esta iniciativa –expresó- promueve formalmente la constitución de una red sólida de acompañamiento técnico frente a los desafíos del escenario socioeconómico actual, buscando que la administración pública se nutra de la innovación, el conocimiento especializado y las herramientas metodológicas provistas por las fuerzas vivas para optimizar el diseño de políticas públicas que respondan directamente a las demandas de la comunidad. De esta manera, los distintos ministerios y secretarías podrán acordar líneas de trabajo específicas con cada colegio y consejo profesional, a través de protocolos de actuación, en el marco de un Plan Provincial de Crecimiento y Desarrollo que fortalezca la planificación, la eficiencia y la calidad de las políticas públicas”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una optimización técnica en tiempos de crisis mediante el respaldo de los profesionales santiagueños. “Santiago del Estero se construye con la participación activa de los colegios profesionales, las universidades, las cámaras empresariales y las organizaciones de trabajadores, aunando voluntades para consolidar una provincia profundamente inclusiva donde cada habitante encuentre un espacio de desarrollo pleno”, dijio.

También destacó la disponibilidad de un manual de productos financiables, para que puedan contar con material para asesorar a los asociados de cada institución.

Suárez instó a los colegios a seguir acompañando a construir una provincia inclusiva en donde los profesionales actúen como agentes de asesoramiento directo ante sus matriculados, permitiéndoles identificar con precisión los créditos y herramientas financieras que mejor se adapten a sus estructuras de inversión.

En ese sentido, también se refirió a la puesta a disposición de este financiamiento para el sector privado, estructurado bajo tasas de interés competitivas y con una visión de crecimiento sostenible, el cual constituye un esfuerzo económico sustancial coordinado por el Estado a través del Consejo Federal de Inversiones.

Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Jorge Neme, agradeció al Gobierno provincial por la puesta en marcha de este proyecto y se refirió a la diversidad técnico-profesional que permite al sector ofrecer un aporte amplio y multifacético al convenio marco, sustentado en la sólida formación que poseen sus matriculados sobre la realidad y el desarrollo de la provincia.

“Contamos con aproximadamente 2.500 matriculados activos que pertenecen a siete disciplinas diferentes, integrando también a licenciados en administración, economía, cooperativismo y mutualismo, marketing, recursos humanos y actuarios; es por eso que ratificamos el acompañamiento desde la entidad y el orgullo de formar parte de esta nueva red de planificación y colaboración con el Estado provincial”.

A su turno, el presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines, Mario Mondino, enfatizó que la firma de este convenio trasciende una mera formalidad para consolidarse como un punto de partida fundamental hacia un esfuerzo compartido y además remarcó que esta unión estratégica permitirá identificar temas clave para el desarrollo regional, optimizar los recursos actuales, garantizar la participación en espacios de diálogo y fomentar la capacitación continua en un contexto que exige respuestas interdisciplinarias y la creación de puentes sólidos entre la academia, el sector público y el sector privado.

Seguidamente, agradeció a las autoridades por la voluntad de diálogo y ratificó la esperanza del sector ante los nuevos horizontes de trabajo que abre este acuerdo permanente y de puertas abiertas.

En representación del Colegio de Médicos, David Jarma, destacó que este convenio marca una diferencia sustancial respecto a las políticas nacionales actuales, las cuales consideró que tienden a la desintegración de las entidades profesionales, un proceso que advirtió conduciría a situaciones anárquicas.

También detalló que la del Colegio de Médicos cuenta con 3.500 matriculados y tiene entre sus funciones principales la certificación de 42 especialidades médicas. Asimismo, adelantó que la institución se encuentra próxima a implementar un centro de simulación clínica y quirúrgica de posgrado, único en la región del NOA, diseñado para que los residentes y médicos jóvenes adquieran destrezas prácticas durante su etapa de formación.