EN VIVO | La Portugal de Cristiano enfrenta a la poderosa España por el boleto a cuartos del Mundial

|#
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|GF
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|Pts
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|3
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|1
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|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
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|
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|0
|0
|1
|1
|3
|-2
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|3
|3
|2
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|1
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|2
|2
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|3
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|1
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|GC
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|0
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|2
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|1
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|1
|1
|3
|3
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|1
|1
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
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|1
|0
|1
|3
|2
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|1
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|1
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|0
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|1
|3
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|1
|0
|1
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|G
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|GC
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Las selecciones europeas se enfrentarán este lunes desde las 16 por los octavos de final de la Copa del Mundo. El ganador jugará ante el vencedor de Estados Unidos-Bélgica.
Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16.00, hora argentina, en el Estadio Dallas, con dos candidatos al título frente a frente en una instancia mucho más temprana de lo esperado.
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5 – OPCIÓN 6 – OPCIÓN 7 – OPCIÓN 8 – OPCIÓN 9 – OPCIÓN 10