Paredes palpitó el cruce ante Egipto: “Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil”

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 16º
Mundial 2026
11'
Portugal 0
España 0
6 / 07 / 2026
FINALIZADO
México 2
Inglaterra 3
FINALIZADO
FINALIZADO
Brasil 1
Noruega 2
FINALIZADO
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
13:00
Argentina -
Egipto -
7 / 07 / 2026
17:00
Suiza -
Colombia -
7 / 07 / 2026
6 / 07 / 2026 5'
Portugal
0 - 0
España
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

Paredes palpitó el cruce ante Egipto: “Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil”

El volante de la Selección Argentina habló antes del último entrenamiento en Atlanta y analizó lo que dejó el sufrido triunfo por 3-2 en los dieciseisavos de final. Nahuel Molina también marcó los aspectos que deberá corregir el equipo.

Hoy 15:25
Leandro Paredes Argentina

Leandro Paredes palpitó el duelo entre la Selección Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó una advertencia clara después del sufrido triunfo ante Cabo Verde: en esta etapa del torneo no hay rivales sencillos.

Antes del último entrenamiento de la Albiceleste, el volante de Boca habló en zona mixta junto a Nahuel Molina y analizó las enseñanzas que dejó el ajustado 3-2 en tiempo suplementario frente al seleccionado caboverdiano.

Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente”, señaló Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo del último encuentro y dejó una buena imagen. 

En la misma línea, el mediocampista remarcó que el equipo deberá sostener la competitividad incluso cuando no consiga mostrar su mejor versión futbolística. “Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante”, agregó.

Paredes también fue consultado por los golpes que viene dejando el Mundial, como las eliminaciones de Alemania ante Paraguay y de Brasil frente a Noruega. Para el campeón del mundo, esos resultados confirman la paridad de la competencia.

No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil”, sostuvo.

Por su buen ingreso ante Cabo Verde, el volante aparece con chances de meterse en el equipo titular para enfrentar a Egipto. Sin embargo, evitó dar señales definitivas y dejó la decisión en manos de Lionel Scaloni.

Yo siempre me veo adentro. Trato de, entrenando día a día, dar lo mejor para verme siempre adentro. Después obviamente que somos 26 jugadores y el entrenador tiene que elegir 11. Queda estar a disposición y esperar”, afirmó.

Por su parte, Nahuel Molina puso el foco en las correcciones que debe hacer Argentina después de haber sufrido más de la cuenta en los dieciseisavos de final. El lateral admitió que el equipo debe estar más ordenado, especialmente en el aspecto defensivo.

Analizando el partido en frío vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival. Tenemos que estar más organizados defensivamente, en los dos goles podríamos haber solucionado mejor”, explicó.

Sobre el rival de octavos, Molina anticipó un partido exigente por la capacidad ofensiva del conjunto africano. “Egipto va a ser muy duro. Suma mucha gente en ataque, estar bien ordenados y la comunicación va a solucionar muchas cosas”, sostuvo.

Además, remarcó que Argentina deberá sostener su identidad: “Después obviamente, además del rival, pensar en nuestro juego, en ser protagonistas como lo pensamos siempre”.

El defensor también habló de la importancia de no dejarse llevar por la ansiedad del entorno. “Nosotros dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente, que siempre va a querer más. Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilos posible para resolverlo de la mejor manera cuando lleguen los momentos claves”, afirmó.

La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes desde las 13.00, hora argentina, en el Atlanta Stadium, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. El ganador se medirá el próximo sábado, desde las 22.00 en Kansas, ante el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.

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