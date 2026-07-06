"Lo noté bajoneado, pero nunca imaginé un desenlace así", dijo la hermana del hombre acusado de intentar matar a su pareja

Mirta Iñíguez recordó las últimas horas que compartió con su hermano antes del hecho ocurrido durante la madrugada de este lunes en San Antonio. La víctima continúa internada con una leve mejoría.

Hoy 15:50

La localidad de San Antonio, sobre la Ruta Provincial 211, departamento Capital, permanece conmocionada tras el presunto intento de femicidio registrado durante la madrugada de este lunes, hecho que terminó con la muerte del agresor.

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La víctima permanece internada en el Hospital Regional, donde presenta una leve mejoría, según informaron fuentes médicas.

En diálogo con Noticiero 7, Mirta Iñíguez, hermana del hombre acusado del ataque, relató cómo fueron las últimas horas antes de la tragedia y aseguró que nada hacía prever un desenlace de esa magnitud.

"Él vino ayer alrededor de las 18.30 a la casa de mi mamá. Tomamos mate y lo noté un poco bajoneado, pensativo, pero estaba bien. Nunca pensé que podía tomar una determinación así", expresó.

La mujer contó que cerca de las 3 de la madrugada recibió un llamado que alertaba sobre la situación. "La hija de Valeria llamó diciendo que su mamá estaba tirada en el piso. Salimos y ya había ambulancias y policías en el lugar", recordó.

Consultada sobre la relación de la pareja, señaló que nunca había advertido conflictos. "Las veces que los visité jamás vi algo raro. Se los veía tranquilos. Él tenía dos hijos de una relación anterior y con esta señora no tenían hijos", manifestó.

No obstante, recordó un detalle que hoy cobra otro significado. "Mientras conversábamos, él estaba como pensativo, con la mirada perdida. Me preguntó a qué hora me iba al otro día porque quería llevarme si no hacía mucho frío", relató.

Con profundo dolor, Mirta expresó que su hermano era el único varón entre seis hermanos y admitió que la familia aún no encuentra respuestas. "No tenemos explicación para lo que pasó. Solo le pido a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante", afirmó.

Además, contó que su madre, una mujer de avanzada edad con un delicado estado de salud, todavía desconoce lo ocurrido. "Ella no entiende nada. Es como un niño y depende de nosotros para todo. Esa noche estuvo muy inquieta, no pudo dormir, como si hubiera presentido que algo iba a pasar", concluyó.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho, mientras la mujer permanece internada con evolución favorable.