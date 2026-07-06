Un paseo por la gastronomía de la Feria Artesanal: platos típicos y precios

Un equipo de Noticiero 7 recorrió los puestos para conocer qué eligen vecinos y turistas, cuáles son los platos más pedidos y cuánto cuesta comer en el lugar.

Hoy 15:49

La Feria Artesanal 2026 no solo convoca por sus stands, artesanías y espectáculos, sino también por su tradicional propuesta gastronómica, uno de los grandes atractivos para vecinos y turistas que llegan a disfrutar de la cultura santiagueña.

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Un equipo de Noticiero 7 realizó un recorrido por distintos puestos de comida para conocer cuáles son los platos más elegidos y cuánto cuesta sentarse a comer en familia o con amigos.

Entre las opciones más buscadas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo, el locro, la cazuela de mondongo, los tamales, la humita, la chanfaina, los pasteles de charqui, el cabrito, el lechón y la parrillada. También hay alternativas como matambre a la pizza, milanesas, choripanes y sándwiches de chichulines.

De acuerdo con los puesteros, el locro y la cazuela de mondongo se consiguen a unos $10.000 el plato, mientras que una comida para dos personas, con empanadas, algo de carne y gaseosas, puede rondar los $40.000. En tanto, para tres personas, el cálculo estimado va entre los $50.000 y $60.000, según el menú elegido.

Los comerciantes destacaron que muchos turistas llegan especialmente interesados en probar comidas regionales. “Santiago es conocido por sus comidas regionales”, señalaron desde uno de los puestos, donde aseguraron que las empanadas de carne cortada a cuchillo son uno de los clásicos más pedidos.

Otros vendedores coincidieron en que, durante los días de feria, el movimiento es intenso desde el mediodía hasta la noche. Muchos visitantes se acercan después de trabajar o estudiar para comer algo rápido y luego continuar con su rutina.

El recorrido también mostró el entusiasmo de los turistas y vecinos que aprovechan la feria para pasear, compartir entre amigos y disfrutar de la cultura local. “Venimos a conocer, a vivir Santiago del Estero. Nos gusta la gastronomía, la cultura y los shows”, contaron algunos visitantes.

Con platos tradicionales, precios variados y una fuerte impronta santiagueña, la gastronomía vuelve a ocupar un lugar central en una feria que invita a recorrer, probar y disfrutar.