Los cuatro puestos que pidió reforzar el Vasco Arruabarrena en Boca

Ya llegó Lozano, está al caer Montero y se sigue negociando por Villa, pero el Vasco le avisó a la dirigencia de Riquelme que el plantel necesita más incorporaciones.

Hoy 15:47

Boca sigue activo en el mercado de pases y Rodolfo Arruabarrena ya empezó a sacar sus primeras conclusiones después de los amistosos de pretemporada ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla. Con el equipo todavía en etapa de armado, el entrenador le marcó a la dirigencia de Juan Román Riquelme cuatro puestos sensibles a reforzar.

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El Xeneize ya incorporó a Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de buen paso por Argentinos Juniors, y tiene encaminada la llegada del arquero colombiano Álvaro Montero, actualmente afectado a la participación de su selección en el Mundial 2026.

Sin embargo, para Arruabarrena todavía faltan piezas importantes. A diez días de su reestreno oficial como DT azul y oro, por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Sarmiento, el Vasco pidió acelerar las gestiones para sumar futbolistas que puedan acoplarse cuanto antes al plantel.

Una de las prioridades es un defensor central de jerarquía. Boca había avanzado con una oferta formal por Jhohan Romaña, quien no tenía intenciones de renovar en San Lorenzo, pero desde Boedo rechazaron la propuesta y el futbolista quedó encaminado para continuar su carrera en León de México.

En ese contexto, el club analiza alternativas tanto en el fútbol argentino como en el exterior, aunque por el momento no trascendieron nombres firmes ni hubo avances concretos por otro zaguero.

El segundo pedido está en el mediocampo. La idea del cuerpo técnico es sumar un volante de renombre y buen pie, alguien que pueda romper el molde y acompañar a Leandro Paredes en la generación de juego.

De todos modos, en Boca no quieren apurarse. La dirigencia entiende la necesidad, pero no avanzará por cualquier nombre solo por cubrir un puesto. La búsqueda apunta a un futbolista que realmente eleve la calidad del plantel.

El frente de ataque aparece como el sector con más necesidades. Tras la salida de Edinson Cavani, el club trabaja para incorporar un nueve de área, un goleador con presencia y capacidad de definición.

En paralelo, Boca sigue negociando por el regreso de Sebastián Villa, quien desde hace tiempo envía señales públicas de su deseo de volver a jugar en La Bombonera. La operación todavía no está cerrada, pero en el club confían en poder destrabarla.

Arruabarrena también pretende reforzar los extremos. Hoy, el único futbolista que se desempeña con naturalidad en ese rol es Leonel Flores, uno de los juveniles que mejor se adaptó durante la pretemporada. Para el cuerpo técnico, Kevin Zenón es considerado más volante que extremo, mientras que Exequiel “Changuito” Zeballos no aparece dentro de los planes hasta que resuelva su futuro.

Hasta ahora, la única cara nueva que ya trabaja con el grupo es Lozano, quien llegó para competir por el puesto de lateral derecho en un contexto en el que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt no serán tenidos en cuenta.

El mercado de Boca todavía tiene varios frentes abiertos. Con Montero cerca, la negociación por Villa en marcha y la búsqueda de un central, un volante creativo, un nueve y extremos, Arruabarrena espera más movimientos para terminar de darle forma a un plantel que necesita respuestas rápidas antes del regreso oficial.